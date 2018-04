TTC Wohlbach präsentiert ersten Neuzugang

Nachdem der FSV Mainz 05 in der 2. Bundesliga gegen Hilpoltstein gewonnen hat, steigt nur eine Mannschaft aus der 3. Bundesliga Süd ab. Das ist der FC Bayern München. Der TTC Wohlbach kann damit ohne Abstiegssorgen ins letzte Saisonspiel gehen.



G. C. Foerster nach Japan

Vor Spielbeginn wird der TTC seine Neuverpflichtung seinen treuen Fans vorstellen. Der neue Spieler wird in der kommenden Saison auf Position 2 im TTC-Team aufschlagen. Manager Hubert Becker will den Namen aber noch nicht verraten.Klar ist aber, dass G. C. Foerster im Juni für mindestens ein Jahr beruflich nach Japan geht und so der Mannschaft nicht mehr zur Verfügung steht. Er bleibt dem TTC aber erhalten.

Im letzten Saisonspiel müssen die TTC-Herren ohne Richard Vyborny antreten. Vyborny hat sich im Spiel gegen Mühlhausen die Schlägerhand zweimal gebrochen und hat nach dem Sieg vom letzten Wochenende in München unmittelbar sechs Wochen Spielverbot verordnet bekommen.



Doppelter Handbruch bei Vyborny

Dafür rückt Patrick Forkel in die Mannschaft und die Wohlbacher hoffen, dass der Tabellendritte aus Jena vielleicht auch nicht in voller Stärke antreten wird. Dadurch würden die Chancen für die TTC-Herren steigen, um eventuell zumindest noch einen Punkt zu erkämpfen und damit sicher auf dem 8. Tabellenplatz zu bleiben.

Der wäre auch sicher, wenn Effeltrich zu Hause gegen den wiedererstarkten Post-SV Mühlhausen verliert.Weiterhin wird es eine Verlosung geben, bei der die anwesenden Jugendlichen eines von fünf Trikots der Spieler aus auslaufenden Saison gewinnen können.



Derby gegen Untersiemau

Auch die 2. Herrenmannschaft des TTC Wohlbach schließt die Saison in der 2. Bezirksliga West ab. Heute um 20 Uhr ist sie beim Tabellenletzten Post-SV Bamberg II zu Gast und am Samstag um 14 Uhr empfängt sie den Tabellenzweiten TSV Untersiemau zum Derby.

Wohlbach hat die Meisterschaft sicher und kann theoretisch beide Spiele verlieren. Die Damenmannschaft des TTC Wohlbach ist in der Landesliga Nordwest am Samstag um 17 Uhr Gastgeber beim Lokalderby gegen den TTC Tiefenlauter. Mit Katrin Haas und Sabine Dötsch ist vielleicht ein Erfolg möglich.

Bereits heute Abend um 18 Uhr muss die Jungen-Mannschaft des TTC Wohlbach in der 2. Bezirksliga West beim TV Ebern antreten. Ebern ist Tabellendritter und es wird für die TTC-Jungs schwer werden, etwas zu holen. hb