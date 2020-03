TTC Wohlbach II und TTC Tiefenlauter III siegen bei Pokalmeisterschaft

Beim Final Four im Tischtennis um die westoberfränkische Pokalmeisterschaft gingen von drei Herren-Wettbewerben zwei Titel in den Kreis Coburg. So gewann bei den auf Verbandsebene vertretenen Teams die zweite Mannschaft des TTC Wohlbach und bei den Bezirksklassisten die dritte Vertretung des TTC Tiefenlauter.

Damit sind beide Mannschaften für den nächst höherem Wettbewerb, der nordostbayerischen Verbands-Pokalmeisterschaft, am Wochenende, 14./15. März in Holenbrunn qualifiziert. Bei den Bezirksligisten stand der TTC Lettenreuth auf dem Treppchen ganz oben. Allerdings war der TSV Scherneck mit dem Vertreter aus dem Kreis Lichtenfels punktgleich und musste sich nur aufgrund eines geringfügig schlechteren Spielverhältnisses mit dem zweiten Platz zufrieden geben. Bei den Wettbewerben in der Kordigasthalle in Altenkunstadt hatte bei den Verbandsligisten der Verbandsoberligist TTC Tiefenlauter auf eine Teilnahme verzichtet, sodass nur drei Teams am Start waren.

Erstmals mit Ashraf Mohamed

Dabei stellte sich heraus, dass der Spitzenreiter der Verbandsliga, der TTC Wohlbach II, für den TSV Untersiemau und der TSG Bamberg, trotz deren energischen Widerstandes, einfach nicht zu bezwingen war.

Das erfolgreiche Trio bei Wohlbach bildeten Christian Fredrich und Tobias Liebergesell sowie der frischgebackene Neuzugang Abdul Rahman Ashraf Mohamed aus Ägypten. Dieser war erst einen Tag zuvor aus Kairo im Coburger Land angekommen und bestritt somit seinen ersten Einsatz für Wohlbach. In der ersten Tagespartie ließ Wohlbach gegen die TSG Bamberg mit einem 4:0 zwar nichts anbrennen, doch ging es zweimal in den 5. Satz.

Ergebnisse: Ashraf - Lelle 3:0, Fredrich - Zack 3:2, Liebergesell - Lorek 3:2, Fredrich/Ashraf - Lelle/Zack 3:1.

Mit 4:0 wurde auch der Ligakonkurrent TSV Untersiemau auf die Verliererstraße geschickt. Ergebnisse: Ashraf - Lukas Hennemann 3:0, Fredrich - Markus Gundel 3:1, Liebergesell - Michael Florschütz 3:2 nach 0:2, Liebergesell/Ashraf - Gundel/Hennemann 3:1.

Im Spiel um den zweiten Platz unterlag Untersiemau der TSG Bamberg mit 1:4. Für den Ehrenpunkt hatte Florschütz zum zwischenzeitlichen 1:2 gesorgt.

Der zweite Coburger Pokalerfolg der Herren ging an den TTC Tiefenlauter III für in Bezirksklassen spielende Mannschaften. TTC Tiefenlauter III - TTC Küps II 4:1

Nicht auf der Rechnung hatte Günter Fuhrmann die Niederlage gegen Fabian Kraus vom Tabellenvierten der Bezirksklasse B Lichtenfels.

Ergebnisse: Thomas Landgraf - Laaser 3:2, Günter Fuhrmann - Kraus 0:3, Holger Buhr - Deuerling 3:0, Fuhrmann/Landgraf - Deuerling/Kraus 3:1, Fuhrmann - Laaser 3:0.

TTC Tiefenlauter III - TSV Windeck-Burgebrach 4:0

Da der TTC zweimal im Entscheidungssatz die Nase vorne hatte, blieb dem Meisterschaftskandidaten der Bezirksklasses B der Ehrenpunkt verwehrt.

Ergebnisse: Landgraf - Liebert 3:2, Fuhrmann - Baier 3:0, Buhr - Butterhof 3:1, Fuhrmann/Landgraf - Liebert/Bayer 3:2.

TTC Tiefenlauter III - TSG Bamberg II 4:2

Nach dem 1:2-Satzrückstand gab der Tabellensiebe der Bezirksklasse A (Coburg) keinen einzigen Satz gegen die Domstädter mehr ab.

Ergebnisse: Fuhrmann - Deuber 3:0, Buhr - Schneider 2:3, Landgraf - König 0:3, Fuhrmann/Landgraf - Schneider/König 3:0, Fuhrmann - Schneider 3:0, Landgraf - Deuber 3:0.

Endstand: 1. TTC Tiefenlauter III 6:0 Punkte/12:3 Spiele, 2. TTC Küps II 4:2/9:9, 3. TSG Bamberg II 2:4/9:11, 4. TSV Windeck 0:6/5:12.

Bei den Bezirksligisten verpasste der TSV Scherneck den Pokalerfolg unter dem Motto "Knapp, am knappsten". Das Team aus dem Gemeindeteil von Untersiemau kam miserabel aus den Startlöchern. So ging die erste Tagespartie gegen den RMVC Strullendorf mit 0:4 den Bach hinunter. Ärgerlich war hierbei, dass Sebastian Hammerschmidt und Holger Ehrlich jeweils im Entscheidungssatz Federn lassen mussten. Ganz anders aber dann der Auftritt gegen den späteren Sieger Lettenreuth, der mit 4:1 in die Schranken gewiesen wurde. Ehrlich und Hammerschmidt hatten mit unangefochtenen Siegen für den 2:0-Vorsprung gesorgt. Florian Dennstädt gewann zwar den ersten Satz, doch dann geriet er mehr und mehr auf die Verliererstraße. Doch dieser Punktverlust war schnell ad acta gelegt, denn das Doppel Hammerschmidt/Ehrlich stellte den Zwei-Punkte-Abstand wieder her. Schließlich war es Hammerschmidt, der mit einem 12:10 in der Verlängerung des Entscheidungssatzes den vierten Punkt zum Sieg markierte.

Mit 4:2 hielt Scherneck schließlich auch noch den FC Adler Weidhausen nieder. Während Weidhausen noch gegen Lettenreuth das Nachsehen hatte (2:4), wurde Strullendorf mit 4:3 in die Knie gezwungen. Ergebnisse: Hammerschmidt - Joel Fischer 0:3, Dominik Klein - Christian Leffer 3:1, Dennstädt - Yannick Rauscher 2:3, Hammerschmidt/Ehrlich 3:2, Klein - Fischer 3:2, Hammerschmidt - Rauscher 3:0. - Endstand: 1. TTC Lettenreuth 4:2 Punkte/9:7 Spiele, 2. TSV Scherneck 4:2/8:7, 3. RMVC Strullendorf 2:4/8:8, 4. FC Adler Weidhausen 2:4/8:11.