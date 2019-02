TTC Wohlbach hofft auf einen Überraschungscoup gegen Tabellenführer

Ein volles Programm steht am Wochenende in der 3. Tischtennis-Bundesliga Süd an. Dabei hat der TTC Wohlbach den aktuellen Tabellenführer TV Leiselheim am Samstag ab 18 Uhr in eigener Halle zu Gast.

Sicher ein harter Brocken für die TTC Herren. In der Vorrunde hatte sich Wohlbach viel vorgenommen, kam aber dann total unter die Räder und verlor mit 0:6. Allerdings gingen alle vier Fünfsatzspiele an den Gegner.

3. Bundesliga Süd Herren

TTC Wohlbach - TV Leiselheim

So soll es diesmal nicht wieder laufen. Wohlbach will zumindest einen Achtungserfolg erringen. Entscheidend wird sein, wie Leiselheim auflaufen wird. Die TTC-Herren rechnen damit, dass auf alle Fälle die Nummer Eins, Constantin Cioti, dabei sein wird. Er hat in der vergangenen Saison noch in der 1. Bundesliga in Bremen gespielt.

Die Nummer Zwei, Nico Stehle, ist dagegen fraglich. Er ist nicht immer dabei und das wäre nicht schlecht für Wohlbach. Dann müsste Sushmit Sriram aufrücken. Mit Medardas Stankevicius und Vladimir Anca auf drei und vier würden sich die Chancen für Wohlbach nochmals verbessern.

Die TTC-Herren werden den Gästen die Punkte aber sicher nicht kampflos überlassen und jede sich bietende Gelegenheit nutzen, selbst zu Punkten kommen. Das sind gute Voraussetzungen für einen spannenden Kampf und schöne Ballwechsel für die Zuschauer.

Landesliga Nordnordost

Ebenfalls am Samstag, aber bereits um 13 Uhr empfängt die 2. Herrenmannschaft des TTC Wohlbach in der Landesliga Nordnordost den ASV Marktleuthen. In der Vorrunde musste sich Wohlbach mit einem 8:8 begnügen. Das soll diesmal nicht wieder passieren. Die TTC-Herren werden in stärkster Besetzung spielen und gelten damit auch als klarer Favorit. hb