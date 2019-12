TTC Wohlbach gibt Herbstmeisterschaft noch aus der Hand

Die Tischtennisspielerinnen des TTC Wohlbach haben die Herbstmeisterschaft in der Verbandsliga Nordost knapp verpasst. Die dritte Herren-Mannschaft des TTC Wohlbach musste sich im Abstiegskampf in der Bezirksliga Nord mit 7:9 dem TV Ketschendorf geschlagen geben.

Verbandsliga Nordost, Damen

TTC Wohlbach - SV Henger 6:8

In diesem engen Spiel um die Herbstmeisterschaft hatte der TTC Wohlbach letztendlich das Nachsehen. Dabei erwischten die TTC-Damen einen guten Start und gingen gleich mit 4:1 in Führung. Doch dann riss der Faden und die Gäste kamen zu sechs Siegen in Folge. Katrin Haas musste zweimal eine Fünfsatz-Niederlage hinnehmen.

Damit wurde aus der Führung ein 4:7-Rückstand. Wohlbach verkürzte auf 6:7, doch Margit Markert verlor im letzten Spiel gegen die Nummer 2 der Gäste.

Ergebnisse: Haas K./Wachs P. - Groha M/Groha I. 3:1, Wachs S./Dötsch - Groha H./Baumann 3:2, Haas K. - Groha H. 2:3, Wachs P. - Groha M. 3:0, Wachs S.- Groha I. 3:2, Markert - Baumann 2:3, Haas K. - Groha M. 2:3, Wachs P. - Groha H. 0:3, Wachs S. - Baumann 1:3, Markert - Groha I. 1:3, Wachs S. - Groha M 0:3, Haas K. - Baumann 3:2, Wachs P. - Groha I. 3:1, Markert - Grohe H. 0:3.

Bezirksliga Gruppe 1 Nord, Herren

TTC Wohlbach III - TV Ketschendorf 7:9

Wohlbach musste gegen die Gäste aus Ketschendorf eine ganz knappe und bittere Niederlage einstecken. Ausschlaggebend war, dass Wohlbach in den Doppelspielen und vor allem in der ersten Einzelrunde nicht in die Gänge kam.

Nur das hintere Paarkreuz war mit vier Siegen erfolgreich. In den insgesamt sechs Fünfsatzspielen konnte Wohlbach nur zweimal gewinnen. So ging auch das Schlussdoppel mit 2:3 an die Gäste.

Ergebnisse: Haas A./Ehrlich A - Gerding/ Kaczmarek 2:3, Sämann P./Haas K. - Singer/Martin 1:3, Firley/Kraus - Meisenbach/ Tippelt 3:1, Sämann P. - Martin 0:3, Firley - Singer 0:3, Haas K. - Kaczmarek 1:3, Haas A. - Gerding 1:3, Ehrlich A. - Tippelt 3:1, Kraus - Meisenbach 3:0, Sämann P. - Singer 3:2, Firley - Martin 2:3, Haas K. - Gerding 3:2, Haas A. - Kaczmarek 2.3, Ehrlich A. - Meisenbach 3:0, Kraus - Tippelt 3:0, Haas A./Ehrlich A. - Singer/Martin 2:3. hb TSV Scherneck II - TV 1886 Ebersdorf 9:3

Ergebnisse: Pötzinger/Steinert - Hoffmann/ Wolf 3:0, Haase/Butsch - Klaus Lindner/Fischer 2:3, Schineller/Kessner - Teuber/Steffen Lindner 0:3, Haase - Klaus Lindner 3:1, Pötzinger - Fischer 3:0, Steinert - Teuber 3:1, Schineller - Hoffmann 3:2, Kessner - Steffen Lindner 3:1, Butsch - Wolf 1:3, Haase - Fischer 3:1, Pötzinger - Klaus Lindner 3:0, Steinert - Hoffmann 3:0. TV 1886 Ebersdorf - TSV Bad Rodach 9:4

Ergebnisse: Fischer/Klaus Lindner - Hulak/ Habermann 3:1, Quaschigroch/Teuber - Weigandt/Bienek 1:3, Hoffmann/Wolf - von Berg/Florschütz 3:1, Quaschigroch - Hulak 3:1, Fischer - Bienek 3:0, Klaus Lindner - Florschütz 3:0, Hoffmann -Habermann 0:3, Teuber - von Berg 3:1, Wolf - Weigandt 1:3, Quaschigroch - Bienek 1:3, Fischer - Hulak 3:2, Klaus Lindner - Habermann 3:2, Hoffmann - Florschütz 3:0. de