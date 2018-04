TTC Wohlbach benötigt mindestens einen Punkt beim FC Bayern München

Zwei Spieltage vor Saisonende steigt die Spannung im Abstiegskampf der 3. Tischtennis-Bundesliga-Süd. Am Samstag um 18 Uhr kommt es zum Kellerduell zwischen dem FC Bayern München (10. Platz, 7:25 Punkte) und dem TTC Wohlbach (9. Platz, 9:23).



FC Bayern München -

TTC Wohlbach

Die Wohlbacher müssen mindestens einen Punkt einfahren, um von den Münchnern in der Tabelle nicht mehr überholt werden zu können. Mit einem Unentschieden könnte der TTC auch den Tabellenachten Effeltrich (10:24), der bereits ein Spiel mehr ausgetragen hat, in der Tabelle überflügeln und sich damit eine gute Ausgangsposition für den letzten Spieltag erarbeiten. An diesem finden alle Partien (15. April um 14 Uhr) zeitgleich statt. Wohlbach empfängt dann den SV Schott Jena, der FC Bayern muss zum TTC Wöschbach und Effeltrich spielt gegen den Post-SV Mühlhausen.

Im Kampf um den Ligaverbleib steht aktuell nur fest, dass das Schlusslicht absteigt. Der Tabellenvorletzte bleibt in der Liga, wenn der FSV Mainz 05 den Klassenerhalt in der 2. Bundesliga schafft - das ist allerdings noch nicht sicher. Es bleibt also wohl bis zum letzten Ballwechsel spannend. Dabei hätten die TTC-Herren am vergangenen Wochenende einen riesigen Schritt Richtung Klassenerhalt machen können, unterlagen aber knapp Mühlhausen. Jetzt heißt es nach vorne zu schauen, und das Beste aus der Situation zu machen. Konkret wäre das die Wiederholung des Vorrundensiegs gegen die Münchner. Damals musste nur Grozdan Grozdanov einen Punkt gegen Florian Schreiner abgeben. So einfach wie beim 6:1-Heimsieg wird es diesmal aber sicher nicht. Die Münchner Spielstätte ist gewöhnungsbedürftig - die Wohlbacher sind dort in der Vergangenheit bereits zweimal untergegangen, haben aber im ersten Bundesligajahr auch schon den entscheidenden Punkt für den Klassenerhalt geholt. Für dieses Ziel werden die TTC-Herren auch diesmal alles geben. hb