TTC wartet auf Sieg in diesem Jahr

Auch im sechsten Anlauf hat es nicht sollen sein mit dem ersten Rückrundensieg für die Burgkunstadter Tischtennis-Herren in der Landesliga Nordnordost. Im Heimspiel gegen Marktleuthen setzte es eine äußerst unglückliche 6:9-Niederlage.

TTC Burgkunstadt -

ASV Marktleuthen 6:9

Am Ende hatte der TTC tatsächlich 33:29-Sätze und vier 3:0-Siege für sich zu Buche stehen - Zahlen, die man beim Duell Dritter gegen Achter auch erwartet hätte. Aber eben nicht das Ergebnis: Tatsächlich stand gegen den Abstiegskandidaten Marktleuthen letztlich ein besonders bitteres 6:9 auf der Anzeigetafel. Sieben Mal ging es an in den fünften Satz, sieben Mal hatten die TTCler das Nachsehen.

Sven Pol konnte sowohl gegen Sys als auch Kolmschlag Matchbälle im vierten Satz nicht verwerten. Manfred Schneider, der ebenso wie Jörg Deuerling eingesprungen war, erwischte es sogar noch schlimmer: 10:12, 8:11 und 9:11 lauteten am Ende seine Ergebnisse in den drei Entscheidungssätzen. Da half es letztlich auch wenig, dass Ulrich Voit vorne mit einem klaren Erfolg gegen Sys ebenso wie Gerald Nidetzky und Christopher Eideloth in der Mitte mit jeweils zwei Einzelsiegen überzeugten und den TTC nach Rückständen wieder auf 6:7e heranführten. Ebenso wenig, dass Schneider und Deuerling im hinteren Paarkreuz gegen Oettmeier bzw. Schwiesselmann Satzrückstände aufholten, denn auch hier mussten sich die TTCler jeweils im Fünften geschlagen geben. fk Ergebnisse: Pol/Voit - Langer/Oettmeier 3:0, Nidetzky/Deuerling - Sys/Kolmschlag 0:3, C. Eideloth/Schneider - Friess/ Schwiesselmann 2:3, Pol - Kolmschlag 2:3, Voit - Sys 3:0, Nidetzky - Friess 3:0, C. Eideloth - Langer 3:1, Schneider - Schwieselmann 2:3, Deuerling - Oettmeier 1:3, Pol - Sys 2:3, Voit - Kolmschlag 2:3, Nidetzky - Langer 3:0, C. Eideloth - Friess 3:1, Schneider - Oettmeier 2:3, Deuerling - Schwiesselmann 2:3