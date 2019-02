TTC Sand klettert nach oben

Der TTC Sand gewinnt das Derby der Tischtennis-Bezirksliga gegen den TV Haßfurt, der TV Ebern marschiert in der Bezirksoberliga weiter durch.

Bezirksoberliga

TTC Rödental - TV Ebern 4:9 Der TVE sicherte sich einen Sieg in Rödental und bleibt weiterhin Erster. Ebern spielte seine große Erfahrenheit und Routine aus und zeigte den Hausherren ihre Grenzen auf. Die beiden Anfangsdoppel entschieden Bouska/Zenisek und Sojka/Ullmann für den TVE, Frank/Vidal mussten ihre Partie abgeben. Die Einzelsiege gehen bei Ebern auf das Konto von Sojka (2), Bouska (2), Zenisek (2) und Ullmann. TV Ebern - TSV Scherneck 9:2 Nach dem 9:4 Erfolg in Rödental folgte im Heimspiel gegen den Tabellenletzten TSV Scherneck ein 9:2-Kantersieg. Der Titelaspirant wurde seiner Favoritenrolle voll gerecht, letztlich reichte ihm eine durchschnittliche Leistung aus, um die Gäste in Schach zu halten, die lediglich eine Doppel- und Einzelpartie für sich entschieden. In den Doppeln setzten sich Sojka/Ullmann und Bouska/Zenisek durch, die Einzel wurden von Bouska (2), Sojka (2), Vidal, Frank und Zenisek entschieden.

Bezirksliga Gr. 2 Südost Männer

TV Hofheim - TSV Goßmannsdorf 5:9

Im Lokalderby hielt Hofheim gegen Spitzenreiter Goßmannsdorf bis zum 4:4-Zwischenstand gut mit, doch am Ende setze sich der Favorit noch sicher durch. TTC Sand - TV Haßfurt 9:7 Eine spannende Partie gab es zwischen Sand und Haßfurt. Die Gäste führten bereits mit 7:6, ehe Sand mit drei Siegen in Folge die Niederlage verhinderte. Sand: Andreas Wittig/Harald Steif(2), Wittig, Steif (2), Sarah Vestner, Claus Wolf (2), Jochen Zieg / Haßfurt: Norbert Burkard/Siegbert Veith, Thomas Pfeuffer/Fabio Kraut, Burkard, Heiko Pakendorf, Klaus Merkel (2), Veith FC Knetzgau - DJK Schonungen-Mainb. 5:9

Knetzgau verpasste es gegen Schonungen-Mainberg, für eine Überraschung zu sorgen und bleibt auf dem Relegationsplatz.

Knetzgau: Jonas Griebel/Anton Magdalener, Michael Troll (2), Griebel, Magdalener.

Bezirksklasse A Gr. 4 SO Männer

TTC Fuchsstadt - TV Obertheres 9:4

Eine etwas überraschende Niederlage musste Obertheres beim schlechter platzierten TTC Fuchsstadt einstecken. Obertheres: Bertram Tremel/Kai Voit, Uwe Sinner (2), Karsten Gerike

Bezirksklasse B Gr. 4 SO Männer

DJK Dürrfeld - TV Königsberg 9:3

Königsberg hatte in Dürrfeld eine schwere Partie zu absolvieren, verkaufte sich teuer aber es sprang nichts zählbares dabei heraus. Königsberg: Andreas Müller/Norbert Jäckisch, Müller, Jürgen Hau

Bezirksklasse D Gr. 2 SO Männer

TV Königsberg II - DJK Happertshausen III 6:9

In einer spannenden Partie entführte der Gast aus Happertshausen beide Punkte beim Tabellennachbarn und tauschte mit ihm die Plätze. Punkte für Königsberg II: Hubert Helmerich/Andreas Wirth, Edmund Jäckisch/ Helmut Welsch, Helmerich, Jäckisch, Bernd Welsch, Wirth

Bezirksklasse C Gr. 3 Männer

TTC Sand II - DJK Wülfershausen III 8:1

Kurzen Prozess machte der souveräne Spitzenreiter aus Sand mit der DJK Wülfershausen und gab nur fünf Sätze ab. Punkte für Sand II: Claus Wolf/Jochen Zieg, Wolf (2), Zieg (2), Markus Neumer (2), Armin Mennel jb