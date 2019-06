Neuses am Brand vor 17 Stunden

Tischtennis

TTC Neuses am Brand kam zu Meisterehren

Stolz ist der TTC Neuses am Brand auf seinen Tischtennisnachwuchs: Die Jungenmannschaft holte sich in der Bezirksklasse A-Neustadt mit 29:3 Punkten und 122:44 Spielen in der abgelaufenen Saison 2018/1...