TTC-Nachwuchs jetzt Erster

Überraschende Wende in der Bayernliga Nord der Mädchen: Der TTC Mainleus gewann das Nachholspiel beim TV/DJK Hammelburg und das Spitzenspiel gegen den lange Zeit verlustpunktfreien Tabellenführer CVJM Unterasbach - und übernahm die Spitzenposition. Da Unterasbach auch gegen Hammelburg patzte, reicht dem TTC im letzten Saisonspiel am Samstag beim ATSV Oberkotzau (6.) ein Unentschieden zum Gewinn der nordbayerischen Meisterschaft.



Bayernliga Nord, Mädchen

TV/DJK Hammelburg -

TTC Mainleus 3:8

Nach dem 1:1 nach den Doppeln waren auch die ersten beiden Einzel ausgeglichen. Danach setzten sich die Mainleuserinnen immer weiter ab und siegten sicher. Luisa Schönfeld gewann drei Einzel. Annika Fischer-Weiss und Jana Landel steuerten je zwei Einzelpunkte bei.

Ergebnisse: Hanke/Höfling - L. Landel/J. Landel 3:1; Gabel/Sell - Schönfeld/Fischer-Weiss 0:3; Hanke - L. Landel 3:1; Höfling - Schönfeld 0:3; Gabel - J. Landel 2:3; Sell - Fischer-Weiss 1:3; Hanke - Schönfeld 2:3; Höfling - L. Landel 3:1; Gabel - Fischer-Weiss 0:3; Sell - J. Landel 0:3; Gabel - Schönfeld 0:3.



TTC Mainleus -

CVJM Unterasbach 8:2

Der TTC startete fulminant in den beiden Doppeln, da sowohl die Landel-Zwillinge als auch Schönfeld/Fischer-Weiss erfolgreich waren. Luisa Schönfeld erhöhte in der Einzelrunde schnell auf 3:0. Lea Landel zeigte trotz der 1:3-Niederlage gegen Damen-Bayernligaspielerin Brüchert eine tolle Leistung. Vorentscheidend waren die beiden knappen Erfolge im hinteren Paarkreuz von Annika Fischer-Weiss und Jana Landel. Lea Landel erhöhte auf 6:1 und stellte die Weichen auf Sieg.

Ergebnisse: Schönfeld/Fischer-Weiss - Brüchert/Zöller 3:1; L. Landel/J. Landel - Obel/Bunk 3:0; Schönfeld - Zöller 3:0; L. Landel - Brüchert 1:3; Fischer-Weiss - Bunk 3:2; J. Landel - Obel 3:1; Schönfeld - Brüchert 0:3; L. Landel - Zöller 3:0; Fischer-Weiss - Obel 3:1; J. Landel - Bunk 3:0. schö