TTC macht Klassenerhalt perfekt

Die Herren des TSV Tiefenlauter kamen in ihrem letzten Saisonspiel der Verbandsoberliga zwar beim TTC Rugendorf über ein 8:8 nicht hinaus, haben aber mit dem einen Punkt das Abrutschen auf den Relegationsplatz vermieden. Rugendorf hat zwar noch eine Partie zu bestreiten und könnte bei einem Sieg mit dem TTC gleichziehen, kann jedoch aufgrund des Spielverhältnisses Tiefenlauter nicht mehr in Gefahr bringen.

Zwar hat der Verbandsligist TSV Untersiemau bei seinem Koppelspieltag in der Oberpfalz in Schnaittenbach gewonnen, da er jedoch im Anschluss beim TTSC Kümmersbruck hauchdünn scheiterte, ist noch nicht sicher, ob er den Aufstiegs-Relegationsplatz behalten wird. Sollte Kümmersbruck im noch ausstehenden Spiel gegen Wackersdorf gewinnen, fällt nämlich der TSV aufgrund des Spielverhältnisses auf den dritten Platz zurück.

Noch nicht entschieden ist in der Bezirksliga die Meisterschaft, da am vorletzten Spieltag sowohl der Spitzenreiter TTC Tiefenlauter III (9:0 gegen Ebersdorf) als auch der punktgleiche SV Meilschnitz (9:3 bei Unterlauter II, 9:4 gegen Wohlbach III) siegreich waren.

Verbandsoberliga Herren

TTC Rugendorf - TTC Tiefenlauter 8:8

In diesem umkämpften Oberfrankenduell befanden sich beide Mannschaften während der gesamten Begegnung auf Augenhöhe. Die Gäste erwischten mit der 2:1-Führung den etwas besseren Start und lagen sowohl nach Abschluss der ersten Einzelrunde (5:4) als auch nach dem letzten Tageseinzel noch knapp vorne (8:7).

Da das Schlussdoppel nach der 1:0-Satzführung noch verloren ging, war das Unentschieden perfekt. Beim TTC blieb Jürgen Forkel im Doppel mit Martin Deffner als auch in seinen beiden Einzeln ungeschlagen. Leer ging nur Rolf Eberhardt aus.

Ergebnisse: Holan/D. Hoffmann - Stibor/Eberhardt 3:0, Puzik/Jobst - Lengerov/Buckreus 1:3, P. Hofmann/Kirsch - Forkel/Deffner 0:3, Holan - Stibor 3:0, D. Hoffmann - Lengerov 0:3, Puzik - Eberhardt 3:0, Jobst - Forkel 2:3, P. Hofmann - Deffner 3:2, Kirsch - Buckreus 0:3, Holan - Lengerov 3:2, D. Hoffmann - Stibor 2:3, Puzik - Forkel 0:3, Jobst - Eberhardt 3:2, P. Hofmann - Buckreus 3:1, Kirsch - Deffner 0:3, Holan/D. Hoffmann - Lengerov/Buckreus 3:1.

Verbandsliga Herren

TuS Schnaittenbach - TSV Untersiemau 5:9

Bis zum zwischenzeitlichen 3:3 konnte sich kein Team einen größeren Vorsprung verschaffen. Doch mit vier Siegen am Stück legte Untersiemau den Grundstein zum Auswärtserfolg. Bester Punktesammler war Michal Bozek, der das Doppel mit Markus Gundel und seine zwei Einzel gewann.

Ergebnisse: Prstec/Rogner - Krol/Markert 1:3, Petrak/Baierl - Bozek/Gundel 2:3, Schneider/Grünwald - Florschütz/Hennemann 3:0, Prstec - Krol 3:1, Petrak - Bozek 0:3, Schneider - Markert 3:0, Grünwald - Gundel 1:3, Baierl - Hennemann 0:3, Rogner - Florschütz 1:3, Prstec - Bozek 1:3, Petrak - Krol 3:2, Schneider - Gundel 3:0, Grünwald - Markert 0:3, Baierl - Florschütz 1:3.

TTSC Kümmersbruck - TSV Untersiemau 9:7

Eine äußerst ärgerliche Niederlage für den TSV, denn schon ein Punkt hätte genügt, um die Saison mit dem zweiten Platz abzuschließen. Dabei begann das vierstündige Match vielversprechend, denn Untersiemau lag schon mit 6:3 in Front. Doch dann war alles wie abgerissen. Mit gleich fünf Siegen in Serie drehten die Hausherren den Spieß zur eigenen 8:6-Führung um. Lukas Hennemann verkürzte zwar auf 8:7, doch das Doppel ging an den TTSC.

Ergebnisse: Zatko/M. Hummel - Krol/Markert 3:0, Ma. Hummel/Höfer - Bozek/Gundel 1:3, Franz/Nedostup - Florschütz/Hennemann 1:3, Zatko - Krol 3:1, Ma. Hummel - Bozek 2:3, M. Hummel - Markert 2:3, Franz - Gundel 1:3, Höfer - Hennemann 3:1, Nedostup - Florschütz 1:3, Zatko - Bozek 3:1, Ma. Hummel - Krol 3:1, M. Hummel - Gundl 3:1, Franz - Makert 3:1, Höfer - Florschütz 3:1, Nedostup - Hennemann 0:3, Zatko/M. Hummel - Bozek/Gundel 3:1.

Bezirksliga Herren

TSV Unterlauter II - SV Meilschnitz 3:9

Die Hausherren entschieden zwar zwei Doppel, doch in den Einzeln punktete nur Thomas Florschütz. Die Niederlage fiel auch deshalb etwas deutlich aus, weil Unterlauter dreimal im fünften Durchgang scheiterte.

Ergebnisse: Florschütz/Meyer - Buhr/Wolf 3:1, Stang/Jacobi - Maaser/Schmehle 3.2, Fritsch/Bähring - Müller/Schiller 1:3. Florschütz - Wolf 1:3, Stang - Buhr 2:3, Meyer - Maaser 1:3, Jacobi - Müller 1:3, Fritsch - Schmehle 1:3, Bähring - Schiller 2:3, Florschütz - Buhr 3:0, Stang - Wolf 2:3, Meyer - Müller 1:3. TTC Tiefenlauter III - TV Ebersdorf 9:0

Die Gäste mussten zwar zwei Begegnungen kampflos abgeben, da sie nur mit fünf Mann antreten, aber auch in den absolvierten Paarungen hatten sie nichts zu bestellen. Mit einem klaren Heimsieg gegen Schlusslicht Thann will der TTC am Freitag den Titel eintüten.

Ergebnisse: Deffner/Landgraf - Lindner/Fischer 3:0, Müller/Buhr - Quaschigroch/Teuber 3:0, Fuhrmann/Schwabe 3:0 kampflos, Müller - Lindner 3:1, T. Deffner - Quaschigroch 3:0, Fuhrmann - Teuber 3:0, Landgraf - Fischer 3:0, Schwabe 3:0 kampflos, Buhr - Wolf 3:1.

SV Meischnitz - TTC Wohlbach III 9:2

Die Hausherren, als aktueller Tabellenzweiter, ließen gegen den TTC Wohlbach nichts anbrennen, um die letzte kleine Chance auf die Meisterschaft nicht zu verspielen. Auch für Wohlbach entscheidet das letzte Spiel um Klassenerhalt, Relegation oder Abstieg.

Ergebnisse: Buhr/Wolf - Firley/Kraus 3:0, Friedmann/Maaser - Haas A./Ehrlich A. 2:3, Müller/Schiller - Sämann P./Hofmann 3:1, Friedmann - Sämann P. 3:0, Buhr - Firley 3:1, Wolf - Ehrlich A. 3:0, Müller - Haas A. 1:3, Maaser - Hofmann 3:2, Schiller Kraus 1:3, Friedmann - Firley 3:0, Buhr - Sämann P. 2:3, Wolf - Haas 3:1, Müller - Ehrlich A. 3:0. hb TSV Bad Rodach I - TTC Rödental II 9:3

Durch den deutlichen Heimsieg gegen die Rödentaler Reserve konnten die Bad Rodacher bis auf einen Punkt an den Drittplatzierten Rödental II herankommen.

Ergebnisse: Todt/Moser - Hartel/Schemberger 3:0, Schirm/Bienek - Reichert/Philipowski 3:0, Florschütz/Schmidt - Schelhorn/Mex 0:3, Todt - Reichert 3:1, Moser - Hartel 3:1, Schirm - Schelhorn 3:2 (5. Satz 13:11), Bienek - Philipowski 3:0, Florschütz - Schemberger 3:0, Schmidt - Mex 2:3, Todt - Hartel 3:0, Moser - Reichert 0:3, Schirm - Philipowski 3:1. pmü