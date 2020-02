TTC Küps wahrt Chance auf den Titel

Vor einer stattlichen Zuschauerkulisse endete das Verfolgerduell der Herren-Bezirksliga um Tabellenplatz 2 hinter dem Spitzenreiter Strullendorf mit einem gerechten Remis zwischen dem TTC Küps und dem TTC Lettenreuth.

Bezirksliga Gruppe 2 Süd, Herren

TTC Küps - TTC Lettenreuth 8:8

Nach den Doppeln gingen die Gäste mit 2:1 in Führung, wobei das Küpser Doppel Alexander Busch/Dominik Endres-Backert mit seinem Sieg seine Bilanz auf 11:0 Punkte ausbaute. Die Gäste gingen in den Einzeln durch das starke Spitzen-Paarkreuz Christopher Sandberg und Manuel Bojer mit 4:1 in Front und erhöhten in der Mitte durch einen 3:2-Sieg von Markus Gack gegen Roland Bittruf auf 5:1. Die Küpser Neuzugänge Endres-Backert, Hammerlindl und Wenicker zeigten sich aber von ihrer besten Seite und verkürzten auf 4:5. Im zweiten Durchgang erhöhten Sandberg und Bojer auf 7:4 für Lettenreuth. Als auch Roland Bittruf sein zweites Einzel gegen Christian Lutter knapp mit 9:11 im fünften Satz verlor, schien das Spiel gelaufen. Bei Lettenreuth machte sich jedoch das Fehlen der verletzten Spieler Tobias Gahn und Uwe Jakob im Schlusspaarkreuz bemerkbar. So verkürzten die Küpser Neuzugänge durch drei 3:0-Siege auf 7:8. Als auch das Küpser Schlussdoppel Bittruf/Hammerlindl mit 3:0 gewann, war der Jubel über den nicht mehr erwarteten Punktgewinn groß. Küps wahrte damit noch seine Meisterschaftschance und steht als Tabellendritter vier Punkte hinter Strullendorf bei einem Spiel weniger. km Ergebnisse: Bittruf/Hammerlindl - Bojer/Gack 1:3, Busch/Endres-Backert - Sandberg/Lutter 3:1, Gutbrod/Wenicker - Klerner/Gahn Georg 0:3, Gutbrod - Bojer 2:3, Busch - Sandberg 1:3, Bittruf - Gack 2:3, Endres-Backert - Lutter 3:2, Hammerlindl - Gahn 3:1, Wenicker - Klerner M. 3:1, Gutbrod - Sandber 1:3, Busch - Bojer 0:3, Bittruf - Lutter 2:3, Endres-Backert - Gack 3:0, Hammerlindl - Klerner M. 3:0, Wenicker - Gahn 3:0, Bittruf/Hammerlindl - Sandberg - Lutter 3:0.