TTC Küps startet mit Auswärtssieg

Die Herren des TTC Küps haben zum Auftakt in der Bezirksliga Gruppe 2 Süd Lif/Ba, Oberfranken West beim SV Walsdorf II einen verdienten 9:5-Auswärtssieg eingefahren. SV Walsdorf II - TTC Küps 5:9

Nach 1:2-Rückstand in den Doppeln zogen die Küpser auf 6:2 davon. Die Walsdorfer kamen durch drei Siege in Folge nochmal auf 6:5 heran, ehe die unbezwungenen Roland Bittruf und Michael Deuerling auf 5:8 erhöhten. Ralf Hopf machte seine Auftaktniederlage wett und sorgte mit einem sicheren 3:1-Erfolg gegen Michael Friedrich für den doppelten Punktgewinn in der neuen Spielklasse.

Ergebnisse: Kober/Friedrich - Gutbrod/ Deuerling 3:0, Schnappauf/Degelmann - Busch/Bittruf 2:3, Schoch/Schmidt - Hopf/Fischer 3:1, Schnappauf - Gutbrod 2:3, Kober - Busch 1:3, Degelmann - Deuerling 0:3, Schoch - Bittruf 1:3, Friedrich - Fischer 2:3, Schmidt - Hopf 3:2, Schnappauf - Busch 3:1, Kober - Gutbrod 3:2, Degelmann - Bittruf 1:3, Schoch - Deuerling 0:3, Friedrich - Hopf 1:3. km