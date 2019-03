TTC Küps IV überrascht mit Meisterschaft

Die neugegründete 4er-Mannschaft des TTC Küps ist überraschend mit 27:5 Punkten und 115:52 Spielen Meister in der Tischtennis-Bezirksklasse D

Gruppe 8 Lichtenfels geworden, in der auch fünf Mannschaften aus dem ehemaligen Spielkreis

Coburg mitspielen. In der Vorrunde musste die Mannschaft mehrmals mit Ersatz antreten.

Dank der guten Ersatzspielerinnen Margit Bauer und Kerstin Heinlein, die zusammen 7:3 Punkte in den Einzeln und 5:0 Punkte mit Partner Klaus Müller in den Doppeln erzielten, wurde bei nur einer Niederlage von der im letzten Aufgebot spielenden Mannschaft der Grundstock für die Meisterschaft geschaffen.

In der Rückrunde verstärkte Helmut Hanna von der Dritten Mannschaft das Team. Trotz eines vermeidbaren Remis gegen den TTC Unterzettlitz VI und einer Niederlage gegen den starken TV Ketschendorf II errang Küps vorzeitig die Meisterschaft.

Insgesamt kamen in dieser Saison sechs Herren und drei Damen zum Einsatz. Die besten Bilanzen erzielten Dominik Heinlein mit 26:3 Punkten, Jens Möckel (27:7) sowie Helmut Hanna (13:4) nur in der Rückrunde. In den Doppeln erreichten Möckel/Heinlein 11:3 Punkte und Hanna/Müller 6:1 Punkte. km