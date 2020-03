TTC Küps II wird Vize-Pokalsieger bei den Bezirksklassisten

Beim Final Four im Tischtennis um die westoberfränkische Pokalmeisterschaft gelang den Herren des TTC Küps II (Bezirksklasse B Lichtenfels) im Wettbewerb der Bezirksklassisten der große Wurf zwar nicht, jedoch ist die Vizemeisterschaft durchaus ein ausgezeichneter Erfolg. Vor allem, da das Dreier-Team des Siegers TTC Tiefenlauter III (Bezirksklasse A Coburg) einem um vier Klassen höheren Landesligisten gleichkam.

So ging das Treffen in der Kordigasthalle in Altenkunstadt gegen den hohen Favoriten aus dem Coburger Land erwartungsgemäß verloren. Doch bei der 1:4-Niederlage schaffte Fabian Kraus die Überraschung: Er zwang den Routinier Günter Fuhrmann bereits nach drei Sätzen in die Knie. Fuhrmann hat in der laufenden Saison beim Landesligisten TTC Tiefenlauter II bereits zehn der 13 Punktepartien bestritten und dabei das positive Einzelverhältnis von 7:5 zu Buche stehen.

Ebenso wie Fuhrmann war auch Thomas Landgraf bereits zehn Mal in der Landesliga im Einsatz. Er befand sich gegen Stefan Laaser nach dem 0:2-Satzrückstand schon auf der Verliererstraße, riss aber mit einem 12:10, 12:10 und 11:4 das Ruder noch herum. Michael Deuerling scheiterte bei seiner 0:3-Satzniederlage an Holger Buhr zweimal hauchdünn (5:11, 9:11, 11:13).

Im zweiten Spiel gegen den Mitfavoriten TSG Bamberg II (Bezirksklasse A Bamberg) gab es ein Spiel auf Biegen und Brechen. Küps führte nach den ersten Einzeln mit 2:1, ehe Bamberg durch einen Doppelsieg und dem zweiten Einzelsieg von Christian Schneider mit 3:2 in Führung ging. Die Küpser Deuerling und Kraus drehten wieder das Spiel und sicherten mit zwei hart umkämpften 3:2-Siegen den knappen 4:3-Erfolg.

Im Spiel gegen den TSV Windeck-Burgebrach (Bezirksklasse B Bamberg) mussten sich Laaser und Kraus nur dem starken Josef Liebert beugen. Erfolgreichster Küpser Spieler war Deuerling mit vier Einzelsiegen und einem Doppelerfolg. Endstand: 1. TTC Tiefenlauter III 6:0 Punkte/12:3 Spiele, 2. TTC Küps II 4:2/9:9, 3. TSG Bamberg 2:4/9:11, TSV Windeck 0:6/5:12. hf/km

Ergebnisse

TTC Küps II - TTC Tiefenlauter III 1:4

Ergebnisse: Laaser - Landgraf 2:3, Kraus - Fuhrmann 3:0, Deuerling - Buhr 0:3, Deuerling/Kraus - Fuhrmann/Landgraf 1:3, Laaser - Fuhrmann 0:3.

TTC Küps II - TSG Bamberg II 4:3

Ergebnisse: Laaser - Deuber 3:2, Kraus - Schneider 0:3, Deuerling - König 3:0, Deuerling/Kraus - Schneider/König 0:3, Laaser - Schneider 0:3, Deuerling - Deuber 3:2, Kraus - König 3:2.

TTC Küps II - TSV Windeck-Burgebrach 4:2

Ergebnisse: Laaser - Drescher 3:1, Kraus - Liebert 0:3, Deuerling - Butterhof 3:1, Deuerling/Kraus - Butterhof/Drescher 3:0, Laaser - Liebert 1:3, Deuerling - Drescher 3:0.