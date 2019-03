TTC II sichert sich den Pokal

Der TTC Wohlbach II gewinnt als Pokalsieger des TT-Bezirkes Oberfranken-West bei den Herren-Verbandsligamannschaften das Final Four des Verbandsbereiches Nordost.

Dabei besiegten die TTC-Herren die Vertreter des Bezirkes Mittelfranken-Nord, Oberpfalz-Nord und Oberfranken-Ost und erreichten die Startberechtigung für die Bayerischen Pokalmeisterschaften am 31. März in Roth. Der dortige Sieger ist an den Deutschen Pokalmeisterschaften Anfang Juni in Dortmund startberechtigt.

Die Spiele im Einzelnen

TTC Wohlbach II - DJK Sparta Nürnberg II 4:2

Seidler - Makowski 1:3, Brandtl - Heinlein 3:1, Fredrich - Müller 3:0, Seidler/Fredrich - Heinlein/Makowski 0:3, Seidler - Heinlein 3:0, Fredrich - Makowski 3:2.

TUS Dachelhofen - TTC Wohlbach II 0:4

Scharf - Fredrich 1:3, Zweck - Seidler 1:3, Nickl - Brandtl 0:3, Zweck/Nickl - Seidler/Fredrich 0:3 .

TTC Wohlbach II - TSV Windheim 4:1

Fredrich - Grosch 3:0, Seidler - Schirmer 3:0, Brandtl - Trebes 3:1, Seidler/Fredrich - Trebes/Grosch 2:3, Fredrich - Schirmer 3:0. hb