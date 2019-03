TTC Eschi feiert heuer 50-jähriges Bestehen

Die Mitglieder des Tischtennisclubs (TTC) Eschi können heuer das 50-jährige Vereinsbestehen feiern. Die Vorbereitungen laufen bereits auf Hochtouren.

Am 17. Mai wird es Spiele mit eingeladenen Teams aus dem nahen Umkreis geben. Der Jubiläumsabend findet am Samstag, 25. Mai, in der Kultur- und Sporthalle statt. Dies gab Vorsitzender Hans-Jürgen Fischer bei der Hauptversammlung bekannt. Für den Festabend ist nach einem offiziellen Teil mit kurzem Rückblick und Ehrungen auch musikalische Unterhaltung und Geselligkeit geplant. "Unter anderem haben auch die Tischtennisfreunde aus Waizenkirchen/Österreich ihr Kommen zugesagt", kündigte der Vorsitzende an. Neben dem Jubiläum wurden auch eine Fahrradtour (29. Juni) und ein Sommerfest (13. Juli) geplant. Im Herbst ist ein Ausflug nach Wien vorgesehen.

Von den 68 Vereinsmitgliedern sind 23 aktiv. Im zurückliegenden Jahr standen drei Herrenteams im Spielbetrieb.

Erfreulich ist, dass durchschnittlich sechs Kinder wöchentlich unter der Leitung von Josef Nowak und Ekkehard Gerlicher trainieren. Zusätzliche Ehrenamtliche, die die Trainer und Betreuer unterstützen wollen, sind willkommen.

Im geselligen Bereich wurden ebenfalls Veranstaltungen abgehalten. Höhepunkt war der Mehrtage-Ausflug nach Garmisch. Dank der engagierten Unterstützung verlief das Jahr reibungslos.

Spielleiter Harry Scheckenbach berichtete, dass die 1. und 3. Herrenmannschaft die Vorrunde jeweils als Tabellen-Dritter in ihrer jeweiligen Spielklasse abschlossen. Die "Zweite" setzte sich ungeschlagen an die Spitze der Bezirksklasse C, Gruppe 4 Neustadt Süd. Vereinspokalsieger wurde Jens Müller-Weißbach vor Ekkehard Gerlicher und Harry Scheckenbach. Zahlreiche Titel und vordere Platzierungen errangen die Aktiven bei den Ortsmeisterschaften.

Die Vereinsmeisterschaften sind heuer am 31. Mai (Einzel) und 3. Juni (Doppel).

Die Neuwahlen hatten folgendes Ergebnis: Vorsitzender Hans-Jürgen Fischer, stellvertretender Vorsitzender Manfred Kriesche (Nachfolger von Gerhard Schmidt), Schriftführer Rainer Friedrich, Kassierer Ekkehard Gerlicher und Spielleiter Harry Scheckenbach. ake