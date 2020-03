TTC Au und SV Rothenkirchen II patzen

Im Tischtenniskreis Kronach gab es etwas Seltenes in der Bezirksklasse C, Nord: Alle vier Begegnungen endeten mit einem 9:0-Kantersieg. Bei der Vergabe um die Meisterschaft in der Bezirksklasse B ließen der TTC Au und der SV Rothenkirchen II Punkte liegen. Anders dagegen der TSV Windheim III (Bezirksklasse A) und der SV Hummendorf II (Bezirksklasse C, Süd): Beide gaben sich keine Blöße und steuern dem vorzeitigen Titelgewinn zu.

Bezirksklasse A, Herren

Nach dem 15. Sieg im 17. Saisonspiel kann der TSV Windheim III (32:2 Punkte) bereits eine Flasche Sekt zur Meisterschaftsfeier kalt stellen. Nur wenn er alle drei restlichen Begegnungen verliert und der FC Wacker Haig (19:7) seine noch sieben auszutragenden Partien gewinnt, würde das Unwahrscheinliche eintreffen. Beim jüngsten 9:6-Erfolg beim Vorletzten SG Neuses war der Spitzenreiter aber ganz schön gefordert. Die "Flößer" lagen nämlich mit 6:5 vorne. Erst mit vier Einzelsiegen nacheinander wendete Windheim das Blatt noch. Wichtige Punktesammler für den TSV waren Kevin Schenk und Nico Löffler (je 2,5).

Der 9:3-Sieg des SV Friesen gegen den TTC Brauersdorf fiel unter anderem deshalb deutlich aus, weil der Tabellenzweite drei fünfte Durchgänge mit einem 13:11, 11:8 und 13:11 für sich abschloss. Andererseits gewann aber auch Brauersdorf zwei Begegnungen erst im Entscheidungssatz. Für den abstiegsbedrohten SV Langenau gab es gegen den TSV Teuschnitz II nach dem zwischenzeitlichen 4:4 nichts mehr zu holen (4:9).

Bezirksklasse B, Herren

Der Kampf um die Meisterschaft wird immer spannender, denn das punktgleich gewesene Führungsduo war nicht siegreich. Während der Spitzenreiter SV Rothenkirchen II gegen den DJK-SV Neufang II trotz einer 7:4-Führung über ein 8:8 nicht hinauskam, zog der TTC Au beim TSV Ebersdorf sogar den Kürzeren. Ebersdorf lag zwar in der Anfangsphase mit 2:3 zurück, doch dann gab der TSV nur noch zwei Einzel ab (9:5). Allerdings könnte es am 13. März eine Vorentscheidung geben, wenn die Bezirksoberliga-Reserve in Au gastiert.

Bezirksklasse C Nord, Herren

Der Verfolger TSV Windheim IV (21:5 Punkte) des Spitzenreiters ATSV Reichenbach II (22:4) erteilte dem TV Marienroth II die Höchststrafe von 9:0. Auch die drei weiteren Partien endeten mit 9:0. So trumpfte der ASV Kleintettau gegen Teuschnitz III auf, der SC Haßlach ließ beim SV Langenau II nichts anbrennen und der SCR Steinbach I hielt Reichenbach III in Schach.

Bezirksklasse C Süd, Herren

Bereits zum fünften Mal ließ der SV Hummendorf II in der Rückrunde mit einem 9:0 aufhorchen. Nun fehlt ihm in den drei zu absolvierenden Partien noch ein Zähler zum Titelgewinn.

Bezirksklasse D, 6er-Teams

Fischbach III legte mit einer 5:1-Führung den Grundstein zum 9:4-Heimerfolg gegen Reichenbach IV. Als Kleintettau II nach dem 7:2-Vorsprung schon das Ziel vor Augen hatte, konnte Steinbach II noch eine Ergebniskorrektur vornehmen (9:6). Das 8:8 von Reichenbach IV gegen Au IV bedeutete für Reichenbach den ersten Saisonzähler.

Bezirksklasse D, 3er-Teams

Da die TS Kronach III bei Stockheim IV über ein 5:5 nicht hinauskam, hält momentan Haig III (9:1 gegen Haßlach) bei der Vergabe der Meisterschaft die etwas besseren Karten in der Hand.

Einen ungefährdeten 7:3-Sieg holte Wallenfels II gegen Pressig III. Beim 8:2-Erfolg in Teuschnitz V hatte Alexanderhütte III losgelegt wie die Feuerwehr (6:0-Führung). Nicht auf der Tagesordnung stand das deutliche 9:1 von Brauersdorf II gegen Hummendorf III.

Bezirksklasse B, Damen

Der TSV Teuschnitz II behauptete sich zwar mit 7:3 im Nachbarderby gegen Reichenbach, doch beträgt der Rückstand zum Spitzenreiter Friesen noch zwei Punkte. Zwei Minuspunkte weniger als Friesen hat auch Steinberg III (7:3 bei Marienroth II). Als ein (kleines) Erfolgserlebnis darf Schlusslicht TTC Au das 5:5 gegen Neufang betrachten. hf