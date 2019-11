TTC Au II mit deutlichem Erfolg im Topspiel, TS Kronach II bestätigt gute Form

Im Tischtenniskreis Kronach hat sich die Zahl der Herrenmannschaften mit einer weißen Weste von drei auf zwei reduziert, weil im Spitzenspiel der Bezirksklasse D der TVE Gehülz II beim TTC Au II unterlag.

Herren, Bezirksklasse A

Auf dem Weg in die vordere Tabellenregion bewegt sich die TS Kronach II. Der 9:6-Auswärtserfolg beim TSV Steinberg war bereits der siebte Punkt aus den vergangenen vier Begegnungen. In Steinberg wurde mit der 5:2-Führung der Grundstein zum Sieg gelegt. Der TSV verkürzte zwar auf 5:6, doch in den restlichen vier Paarungen behielt Kronach dreimal die Oberhand.

Die SG Neuses wartet nach zwei Unentschieden und vier Niederlagen immer noch auf den ersten Saisondoppelpack. Bei der 4:9-Heimniederlage gegen den TTC Brauersdorf lagen die "Flößer" sogar mit 4:2 vorne, ehe alles wie abgerissen war.

Im Aufsteigerduell feierte der FC Wacker Haig mit dem 9:6 beim SV Langenau schon den vierten Sieg. Wie in Neuses, so lagen auch in dieser Auseinandersetzung die Einheimischen in Front. Doch nach dem 5:3-Vorsprung gelang Langenau nur noch ein Einzelsieg.

Bezirksklasse B

Nach der 3:9-Heimpleite gegen den FC Pressig fiel der FC Wallenfels auf einen Abstiegsrang zurück. Bis zum knappen 3:4-Rückstand war noch alles offen. Doch dann zog Pressig mit fünf Siegen am Stück davon.

Land in Sicht ist dagegen wieder für den TSV Stockheim II, der den TSV Ebersdorf mit 9:0 abfertigte. Schlechten Zeiten geht der SV Nurn entgegen, der mit dem 5:9 gegen den SV Fischbach bereits zum siebten Mal in Folge das Nachsehen hatte.

Bezirksklasse C, Nord

Gleich dreimal gab es die Höchststrafe mit 9:0. Mit diesem Resultat trumpfte der TSV Windheim IV gegen den ATSV Reichenbach III auf, ließ der noch gut im Rennen liegende SCR Steinbach den SV Langenau II abblitzen und gewann der TSV Teuschnitz III im Derby beim TV Marienroth II.

In einer zweiten Partie blieb aber Teuschnitz III gegen Windheim IV mit 3:9 auf der Strecke. Ein zweites Mal musste sich Reichenbach III beugen, und zwar mit 6:9 dem TSV Ebersdorf II.

Bezirksklasse C, Süd

Die Titelanwärter ließen nichts anbrennen. Während der SV Hummendorf II (11:1 Punkte) dank vier gewonnener Entscheidungssätze zu einem 9:0-Kantersieg bei der SG Neuses II kam, behauptete sich der TSV Steinberg II (12:2) mit 9:5 beim SV Fischbach II.

Ebenfalls mit 9:5 besiegte der FC Wacker Haig II den TSV Weißenbrunn. Wie spannend dieses dreistündige Match war, ist dran ersichtlich, dass von den 14 Paarungen neun in den Entscheidungssatz gingen. Fünf Mal hatte hier Haig die Nase vorne.

Bezirksklasse D

Im Gipfeltreffen der beiden noch ungeschlagenen Mannschaften feierte der TTC Au II einen deutlichen 9:1-Heimsieg gegen den TVE Gehülz II und ist nun alleiniger Spitzenreiter. Der ASV Kleintettau II bäumte sich nach dem 1:5-Zwischenstand gegen den SV Fischbach III zwar nochmals auf, doch war der Rückstand nicht mehr wettzumachen (5:9). Bis zum 5:5 war das Treffen zwischen Windheim V und Au III noch offen. Doch dann machte die fünfte Vertretung des TSV mit vier Siegen in Serie alles klar (9:5). Ähnliches gilt für das Spiel des SCR Steinbach II gegen Neuses III. Hier führte das Rennsteig-Team sogar mit 6:5, ehe vier Erfolge der Gäste alles zunichte machten (6:9).

Bezirksklasse D, 3er-Teams

Wegen drei mehr ausgetragener Begegnungen steht der TTC Alexanderhütte III (10:0 bei Brauersdorf II) noch an der Spitze (14:4), kann aber von Haig III (12:0) noch vom Thron gestoßen werden. Vom dritten Platz verdrängte die TS Kronach III mit einem 7:3 beim SV Hummendorf III den Kontrahenten. Nachdem Teuschnitz V bei Stockheim IV erfolgreich war (6:4), musste man sich zu Hause mit einem Remis begnügen (5:5 gegen Pressig III).

Damen, Bezirksklasse B

Das 4:6 des SV Friesen gegen den ATSV Reichenbach bedeutete die erste Niederlage für Friesen, so dass derzeit drei Teams mit jeweils 11:3 Punkten an der Spitze stehen (neben Friesen noch Teuschnitz II und Steinberg III). hf