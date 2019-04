TTC Alexanderhütte verspielt die Meisterschaft im Topspiel gegen den TSV Zell

Einen Achtungserfolg verbuchte in der Bezirksoberliga die zweite Herren-Mannschaft des TSV Windheim mit dem 8:8-Unentschieden beim TV Konradsreuth. In der Vorrunde unterlagen sie zu Hause noch mit 4:9. Bei noch einem ausstehenden Spiel gegen das Schlusslicht Marktleuthen kann Windheim II vom sechsten Tabellenplatz (14:16 Punkte) nicht mehr verdrängt werden. Konradsreuth (17:13) kann bei einem Heimsieg noch auf den vierten Rang vorrücken.

Im Spitzenspiel nutzte der Zweitplatzierte TTC Alexanderhütte seine letzte Chance auf die Meisterschaft nicht. TTC Alexanderhütte - TSV Zell 7:9

Im entscheidenden Spiel um die Meisterschaft verschlief der Gastgeber den Auftakt völlig. So konnte Alexanderhütte nicht mal ein Doppel am Anfang gewinnen. Nach einer erwarteten Punkteteilung im vorderen Paarkreuz gewannen auch Klaus Knabner und Marco Peterhänsel gegen ihre Kontrahenten nicht (1:6). Mit dem Rücken zur Wand stemmten sich Einheimischen gegen die drohende Niederlage, als sowohl Rene Haker wie auch Michael Blüchel hervorragend agierten und beide gewannen.

Mario Schmidt musste anschließend dem mit Abstand stärksten Spieler der Liga, Alex Heinold, zum Sieg gratulieren. Micha Peterhänsel besiegte Thomas Rotsching und auch Klaus Knabner hielt sich gegen Klaus Heinold schadlos und verkürzte auf 5:7.

Einen weiteren Rückschlag mussten die Hüttner durch die Niederlage von Marco Peterhänsel gegen Manfred Fischbach hinnehmen. Jedoch waren wiederum Haker und Blüchel zur Stelle. Beide spielten abermals glänzend und verkürzten auf 7:8. Im Schlussdoppel warfen Schmidt und Haker gegen ihre starken Gegner alles in die Waagschale, jedoch unterlagen sie knapp. kna Ergebnisse: Schmidt/Haker - Rotsching/Wenig 2:3, Peterhänsel/Peterhänsel - A. Heinold/Fischbach 0:3, Knabner/Blüchel - K. Heinold/Völtl 2:3, Schmidt - Rotsching 3:1, Mi. Peterhänsel - A. Heinold 0:3, Knabner - Fischbach 2:3, Ma. Peterhänsel - K. Heinold 1:3, Haker - Wenig 3:2, Blüchel - Völtl 3:2, Schmidt - A. Heinold 1:3, Mi. Peterhänsel - Rotsching 3:1, Knabner - K. Heinold 3:1, Ma. Peterhänsel - Fischbach 1:3, Haker : Völtl 3:1, Blüchel - Wenig 3:1, Schmidt/Haker - A. Heinold/Fischbach 2:3.

TV Konradsreuth - TSV Windheim II 8:8

Nicht zuletzt dank des Gewinns von drei der vier notwendig gewordenen Entscheidungssätze entführte Windheim vor den Toren der Stadt Hof einen Punkt. Hinzu kam die enorme Nervenstärke des Duos Andreas Trebes/Andreas Neubauer. Hatten beide bereits zu Beginn der Partie im fünften Durchgang mit 11:8 die Oberhand behalten, so behaupteten sie sich im Entscheidungssatz des Schlussdoppels mit 12:10. Hinzu kam, dass der heimische Thomas Stelzer nur sporadisch an Position 4 gesetzt wurde und so zwei Punkte kampflos an die Gäste gingen. Allerdings ging auch an Konradsreuth ein kampfloser Zähler, das sich Udo Greser zum Abschluss seines ersten Einzels verletzte und nicht mehr einsatzfähig war.

Neben dem erwähnten Doppelgewinn der Formation Trebes/Neubauer zu Beginn, zwang parallel dazu das Paar Wich/Gruber trotz 0:2-Satzrückstand ihre Gegenüber noch in die Knie (13:11, 12:10, 11:9). Da sich bei den ersten vier Einzeln des Tages Volker Wich behauptete und Trebes den ersten kampflosen Zähler zugesprochen bekam, lagen die Frankenwälder noch knapp mit 4:3 vorne.

Nun hatten aber die Hausherren eine starke Phase, indem sie zu drei Siegen am Stück kamen und zusätzlich noch den kampflosen Punkt verbuchten. Doch nun kamen auch die Gäste zu drei Zählern (7:7). Während Milan Gruber im letzten Tageseinzel noch mit 10:12 im fünften Satz den Kürzeren zog, war mit dem gleichen Resultat das erwähnte Doppel Trebes/Neubauer erfolgreich. hf Ergebnisse: Steinmeyer/Wiggers - Greser/Fehn 3:0, Söllner/Haag - Trebes/Neubauer 2:3, Müller/Schwach - Wich/Gruber 2:3, Steinmeyer - Greser 3:1, Wiggers - Wich 1:3, Söllner - Fehn 3:0, Stelzer - Trebes 0:3 kampflos, Müller - Gruber 3:0, Schwach - Neubauer 3:0, Steinmeyer - Wich 3:1, Wiggers - Greser 3:0, Söllner - Trebes 2:3, Stelzer - Fehn 0:3 kampflos, Müller - Neubauer 1:3, Schwach - Gruber 3:2. Steinmeyer/Wiggers - Trebes/Neubauer 2:3.