TSVler leisteten über 6000 Arbeitsstunden

Der TSV Staffelstein ist der erste Verein in der Region, der in Eigenregie einen Kunstrasenplatz erstellt hat. Am morgigen Samstag findet ab 10.30 Uhr auf der Sportstätte Oberau die öffentliche Einweihungsfeier statt, zu der die Bevölkerung eingeladen ist. Danach werden auf dem Kunstrasenplatz bei freiem Eintritt folgende Fußball-Verbandsspiele ausgetragen: 12 Uhr Kreisliga C-Junioren (SG) TSV Staffelstein 1 gegen (SG) FC Altenkunstadt, 13.30 Uhr Kreisklasse Herren TSV Staffelstein 2 gegen SpVgg Ahorn, 16 Uhr Kreisliga Herren TSV Staffelstein 1 gegen TSV Grub am Forst.

Ab 19 Uhr startet am Samstag im Festzelt bei Barbetrieb und Unterhaltungsmusik ein gemütlicher Abend für Jung und Alt. Für den Sonntag ist ab 10 Uhr ein Weißwurstfrühschoppen angesetzt. Um 10.30 Uhr ist Anpfiff für die Bezirksoberligabegegnung der TSV-A-Junioren gegen den TuS Schauenstein. Die Feierlichkeiten enden am Nachmittag bei Kaffee und selbst gebackenen Kuchen.

Drei Jahre dauerten die intensiven Bemühungen, bis es von einer ersten Idee zur Umsetzung des Kunstrasenplatzes kam. Da der rund 1400 Mitglieder zählende TSV bereits 2014 in einem finanziellen Kraftakt auf der Sportstätte Oberau ein neues Betriebsgebäude mit Umkleideräumen, sanitären Anlagen und Clubheim erstellt hatte, war für das neue Projekt "Kunstrasenplatz und Sanierung der Sportstätte" immer oberste Prämisse, dass der Gesamtverein finanziell nicht mehr belastet werden darf. Dank Unterstützung durch die Stadt Bad Staffelstein und den Landkreis Lichtenfels, Spenden bei der Mitmachaktion "Dies könnte deine Parzelle sein", privater Darlehen und erheblicher Eigenleistungen gelang es, einen machbaren Kosten- und Finanzierungsplan auf die Beine zu stellen. Er sei froh, sagte TSV-Fußballabteilungsleiter Bernd Potzel, dass eine tragfähige Lösung gefunden wurde und die finanzielle Belastung für die Fußballabteilung zwar anspruchsvoll, aber machbar sei.

Mehr als 100 Helfer im Einsatz

Spatenstich für das ambitionierte Projekt war im Juli 2018. Ende November 2018 wurden die ersten Bälle im Netz versenkt, der Kunstrasenplatz war fertiggestellt. Nun mussten noch die restlichen Sanierungsarbeiten an der Sportstätte in Angriff genommen werden. Das wurde dank einer nimmermüden Helferschar ausschließlich in Eigenleistung geschafft. Im September 2019 war beim TSV Staffelstein das gesamte Projekt erfolgreich abgeschlossen. Bernd Potzel lobt vor allem die Teamleistung, die hier ehrenamtlich vollbracht worden sei und ihresgleichen suche: Mehr als 100 Helfer leisteten in 15 Monaten über 6000 Arbeitsstunden. Die Arbeitseinsätze hätten sich auch positiv auf das Vereinsleben ausgewirkt.

Mit der Erstellung des Kunstrasenplatzes und der Sanierung der Sportstätte Oberau sei der wichtigste Grundgedanke erfüllt worden, nämlich optimale Trainings- und Spielbedingungen für die rund 200 Kinder und Jugendlichen zu schaffen. "Der Kunstrasenplatz ist kein Prestigeobjekt, sondern notwendig und sinnvoll für eine erfolgreiche Jugendarbeit", sagte Potzel.

Der TSV und seine Fußballabteilung sind aber weiterhin auf Spenden angewiesen, da noch Trainingsgeräte und die Spendertafel angeschafft werden müssen. Eine Spendenbescheinigung wird ausgestellt, wenn der Betrag auf folgendem Konto eingegangen ist: RVB Bad Staffelstein, IBAN: DE 02770621390200031100, Verwendungszweck: "Sanierung Sportstätte Oberau".

Der Kunstrasenplatz kann von anderen Vereinen für Vorbereitungsspiele und Trainingseinheiten angemietet werden. hkl