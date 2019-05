TSV Zell schlägt Friesenhausen klar und bleibt Kreisklassist

Rund 760 Zuschauer haben am Sonntagnachmittag in der Relegation zur Kreisklasse Schweinfurt überlegene Fußballer des TSV Zell gesehen. Sie schlugen auf dem Platz des TV Haßfurt am Eichelsee den SV Friesenhausen mit 3:0 (0:0) und schafften damit den Klassenerhalt. SV Friesenhausen - TSV Zell 0:3

Der Sieg geht auch in dieser Höhe in Ordnung, denn die Zeller hatten viel mehr Spielanteil und ließen den Friesenhausenern nur wenige Chancen. Die Friesenhausener begannen jedoch mit Elan und hatten auch gleich in den ersten Spielminuten eine ganz dicke Torchance, als sich Thomas Brücher auf der linken Seite im Strafraum durchsetzte, den Ball auf Tobias Schlund zurücklegte, der aber den Ball verfehlte. Wenig später setzte Julian Hepp vom SVF gar einen Freistoß an den linken Pfosten.

Dies rüttelte die Zeller offenbar auf, die sich nun zunehmend in der Friesenhausener Hälfte festsetzten. In der 30. Minute drang Christoph Ullrich in den Strafraum ein und zog den Ball knapp über die Querlatte. Fast im Gegenzug drang Tobias Barth in den Zeller Strafraum ein, seine Flanke verfehlte Tobias Schlund nur knapp. Noch einmal gefährlich für die Zeller wurde es bei einem Freistoß in der 43. Minute, der abgewehrt wurde. Der Nachschuss verfehlte nur knapp das Ziel.

In der zweiten Halbzeit ergriffen die Zeller gleich die Initiative. In der 52. Minute nahm Marcel Herzing eine Vorlage von Sandro Höhn im Strafraum auf und zog aus zwölf Metern ins untere linke Eck unhaltbar für Keeper Dominik Hau ab zum 0:1. Immer mehr übernahmen nun die Zeller mit Christoph Ullrich, Christoph Herold und Marco Häfner das Kommando und kamen immer wieder gefährlich vors Tor. Chancen gab es für Simon Schädler und den unermüdlichen Christoph Ullrich. In der 72. Minute hatten aber auch die Zeller Glück, als ein Spieler nach einer Ecke den Ball gerade noch von der Torlinie schlagen konnte. Aus einem Konter heraus nahm der Zeller Marcel Scharbert an der Mittellinie den Ball auf, behauptete sich gegen seinen Kontrahenten und schoss zum 0:2 ein. Den Schlusspunkt setzte Christoph Ullrich mit seinem Tor in der 90. Minute. Der Jubel bei den Anhängern des TSV Zell kannte keine Grenzen. Der SV Friesenhausen muss nun versuchen, seine weitere Chance zu nutzen. gg Tore: 0:1 Herzing (52.), 0:2 Scharbert (82.), 0:3 Ullrich (90.)