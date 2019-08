Um das Sportheim und das Sportgelände im Hinblick auf die bevorstehende Kirchweih herzurichten, ruf der TSV Zell die Dorfgemeinschaft in dem Knetzgauer Gemeindeteil zum Arbeitseinsatz. Alle Freiwilligen treffen sich am Samstag, 24. August, ab 9.30 Uhr am Sportgelände. ab