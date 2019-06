TSV Wirsberg feiert

Fußball und Geselligkeit sind am letzten Juni-Wochenende beim TSV Wirsberg angesagt. Höhepunkt der dreitägigen Veranstaltung auf dem TSV-Sportgelände ist am Samstag ab 18 Uhr das traditionelle Johannisfeuer mit einem Rahmenprogramm (Hüpfburg, Fackelwanderung, Torwandschießen, Kinderschminken und -fechten), bei dem vor allem die Jüngsten auf ihre Kosten kommen. Für die musikalische Unterhaltung sorgt Alleinunterhalter Reinhold. Auch sportlich wird einiges geboten. Am Freitag steht um 18.30 Uhr ein Altligaspiel auf dem Programm, um 19 Uhr gibt es im Sportheim einen Dartvergleich. Samstag und Sonntag gibt es jeweils ab 13 Uhr weitere Fußballspiele. red