TSV Windheim trifft auf launische Nürnberger - TS Kronach will den Heimvorteil nutzen

Bevor die Tischtennisspieler des TSV Windheim am Sonntag, 2. Dezember, zum Koppelspiel in der Verbandsliga Nordost nach Effeltrich fahren, haben sie am Sonntag um 10 Uhr nochmals Heimrecht. Gegner wird die zweite Mannschaft der DJK Sparta Nürnberg sein.

Verbandsliga Nordost, Herren

TSV Windheim - DJK Sparta Nürnberg II

Die Mittelfranken rangieren mit zwei Spielen weniger und einem Punktekonto von 2:6 einen Platz hinter den TSVlern, die vier Zähler auf der Habenseite haben. Bei den Nürnbergern, die bisher noch nie mit dem Stammsextett gespielt haben, kamen bereits neun Spieler zum Einsatz, was sich auch in den Ergebnissen niedergeschlagen hat.

Neben den Niederlagen gegen Kümmersbruck, Untersiemau und Tiefenlauter steht ein mehr als überraschender 9:6-Erfolg gegen Schnaittenbach zu Buche. Im vorderen Paarkreuz spielen mit Sebastian Ott und Mario Penga zwei Akteure, die anhand ihrer bisherigen Bilanzen von 4:4 und 1:7 für Stefan Schirmer und Matthias Trebes schlagbar sind.

Die etatmäßige kroatische Nummer 2 der DJKler, Toni Matuka, war hier noch nicht im Einsatz. In der Mitte ist Michael Heinlein noch ungeschlagen und dürfte so zu einer größeren Herausforderung für Fritz Schröppel und Patrick Grosch werden. An den hinteren Positionen sind Armin Raab und Volker Wich gefordert, die notwendigen Punkte einzufahren, um den direkten Konkurrenten in der Tabelle auf Distanz zu halten.

Entscheidend für den Ausgang des Spiels wird sein, in welcher Besetzung die Nürnberger antreten und ob die TSVler ihre in verschiedenen Spielen gezeigten sehr guten Leistungen auch einmal komprimiert in einer Begegnung abrufen können. at

Landesliga Nordnordost, Herren

Zum zweiten Mal in dieser Tischtennissaison steht für die Herren der TS Kronach ein Doppelspieltag auf dem Programm. So gastiert am Samstag um 13.30 Uhr der TTC Hof in der Turnerheim-Halle an der Rodacher Straße, um 18 Uhr gibt der SV Mistelgau seine Visitenkarte ab.

Nach mäßigem Saisonauftakt mit nur einem Punkt aus drei Spielen schlossen die Kronacher den ersten Doppelspieltag mit Siegen gegen den TTC Creußen und dem Post-SV Bamberg erfolgreich ab. Zwar wurden inzwischen die Punkte gegen Bamberg aus der Wertung genommen, da die Domstädter ihre Mannschaft vom Spielbetrieb zurückgezogen haben, doch davon waren auch vier weitere siegreiche Teams betroffen. Mit nunmehr 3:5 Zählern belegen die Akteure um Mannschaftsführer Michael Bittruf den sechsten Rang in dem Zehner-Teilnehmerfeld. Um nicht in den Tabellenkeller abzurutschen, werden dringend Punkte benötigt, und diese sollen möglichst vor heimischem Publikum eingefahren werden.

Nicht auf Rosen gebettet ist der erste Gegner am Samstag, der TTC Hof. Dieser belegt mit 2:8 Punkten den Abstiegsrelegationsplatz und wird bestrebt sein, nicht mit leeren Händen die Heimfahrt in die Saalestadt anzutreten. Interessant dürfte es in dieser Auseinandersetzung im vorderen Paarkreuz werden. Hier bieten die Gäste mit Edmond Cirpaci-Szanto einen der stärksten Ligaspieler auf (8:2 Einzelspiele). So darf man gespannt sein, wie sich der ehemalige rumänische Nationalspieler gegen den neuen Kronacher Spitzenmann David Kostadinov (6:0) und dem zuverlässigen Christoph Teille (5:4) schlägt. Der zweite Gegner, der SV Mistelgau, hat einen Zähler mehr als die Kronacher auf dem Konto (4:6). Bei den Gästen sticht zwar kein Spieler hervor, dafür glänzen sie aber oft mit einer geschlossenen Teamleistung. TS Kronach (Aufgebot): Kostadinov, Teille, Michael Bittruf, Andre Rauscher, Andreas Eichner, Alexander Grube. hf