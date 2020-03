TSV Windheim setzt auf Nachhaltigkeit

Im fast vollständig besetzten Sportheim des TSV Windheim begrüßte Heidi Vetterdietz die Mitglieder und berichtete von einem erneut arbeitsreichen Jahr für den Vorstand. Hier ging sie besonders auf die zahlreichen Veranstaltungen des Vereins ein, die gut besucht wurden. Auch im Jahr 2019 schlossen sich nochmals etliche Personen dem TSV an und der Verein hat nunmehr sage und schreibe 500 Mitglieder.

Insbesondere den Zusammenhalt und die herausragenden Leistungen der Führungsmannschaft lobte Zweite Bürgermeisterin Monika Barnickel in ihrem Grußwort und stellte noch einmal die positive Entwicklung des Vereins in den vergangenen Jahren heraus, die nicht zuletzt aufgrund der vielfältigen Nutzung der TSV-Arena möglich war.

Hauptkassierin Nicole Föhrweiser konnte wieder von einem soliden wirtschaftlichen Jahr berichten. Die planmäßige Entschuldung des Vereins geht nach wie vor weiter. Die Revisoren bescheinigten der Kassierin eine tadellose Kassenführung. Einstimmig wurden sie sowie der gesamte Vorstand entlastet.

Berichte der Abteilungsleiter

Sandro Löffler ließ vermelden, dass mangels Schnee 2019 von keinem Rennen zu berichten sei, allerdings im Januar 2021 wieder ein Ausflug zum Wilden Kaiser geplant ist. Die Abteilungsleiterin Damengymnastik (Renate Löffler) berichtete neben den zahlreichen Aktivitäten auch davon, dass sich das Alter der 16 aktiven Damen zwischen 30 und 80 Jahren bewege.

Hervorragend aufgestellt ist der TSV in der Kinder- und Jugendbetreuung. Über 100 Kinder werden mittlerweile in verschiedenen Sportarten fit gemacht. Neben der Fußballjugend mit insgesamt knapp 50 Jugendlichen sind im Bereich Kinderturnen und Mädchenaerobic weitere 29 Kinder aktiv dabei. Hier hat es in der Betreuung einen Wechsel bzw. weitere Unterstützung gegeben. Miriam Schüchner, die von Beginn an das Kinderturnen mit leitete, übergab ihre Gruppe an Ramona Löffler. Die Mädchenaerobicgruppe, geführt von Katrin Großmann, erhält Unterstützung von Jana Büttner. Im Tischtennis nehmen mittlerweile über 25 Kinder und Jugendliche in zwei Gruppen am Training teil, wo aktuell vier TSVler auch den Trainerschein machen, um die Qualität weiter zu erhöhen.

Einen kurzweiligen Bericht lieferte Andreas Vetter für die Laufgruppe "Harmonie", die an etlichen Rennen teilnahm. Neben den vielen sportlichen Erfolgen vor allem von Pius Martin und Steffen Förtsch wurde auch noch einmal die Teilnahme von Förtsch am legendären Marathon in Athen herausgestellt. Im Bereich Fußball zeigte sich Abteilungsleiter Markus Neubauer aufgrund der vielen Verletzten mit der derzeitigen Tabellensituation zufrieden. Großen Applaus gab es für Andreas Fehn, der kurzfristig das Traineramt übernommen hatte und zur neuen Saison von Tuncer Demir vom TSV Tettau beerbt wird.

Peter Schirmer, Dominik Fehn und Marco Großmann ließen den Einsatz und das Engagement der E-, F- und G-Jugend Revue passieren. Marco Bär berichtete von der JFG Rennsteig und machte deutlich, dass vor allem der SC Steinbach wie auch der TSV Windheim maßgeblich für die Jugendarbeit in der Großgemeinde verantwortlich seien. at