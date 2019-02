TSV Windheim ohne die Nummer 1 und 3 chancenlos

Obwohl die Jungen des TSV Windheim in der Bezirksoberliga zu Hause gegen den Tabellenvierten TSV Hof II (9:11 Punkte) baden gingen, behielten sie ihren dritten Tabellenplatz (10:10).

Jungen, Bezirksoberliga

TSV Windheim - TSV Hof II 2:8

Das Heimteam, das ohne seine etatmäßige Nummer 1 und 3 antrat, geriet gegen die Saalestädter unter die Räder. In Hof hatten sie noch mit 8:6 gewonnen. Lediglich Stammakteur Philipp Erhardt schaffte es diesmal seine beiden Einzel zu gewinnen. In einem Doppel und in den sechs Einzeln gelang den Einheimischen kein Satzgewinn.

Ergebnisse: Wicklein/Löffler - Zenkel/Mörtl 0:3, Erhardt/Gruber - Galstyan/Galstyan 1:3, Erhardt - Mörtl 3:0, Gruber - Zenkel 0:3, Wicklein - T. Galstyan 0:3, L. Löffler - V. Galstyan 0:3, Erhardt - Zenkel 3:2, Gruber - Mörtl 0:3, Wicklein - V. Galstyan 0:3, Löffler - T. Galstyan 0:3. hf