TSV Windheim fühlt sich "verbal und medial durch den Dreck gezogen"

Sauer aufgestoßen ist den Verantwortlichen des TSV Windheim die jüngste Berichterstattung der "Bild"-Zeitung über die Vorkommnisse beim Fußball-Kreisklassenspiel zwischen dem TSV und den FC Nordhalben am 8. September diesen Jahres. Der Verein habe sich bereits am 17. September sehr deutlich von Gewalt auf dem Sportplatz distanziert und beim FC Nordhalben und den betroffenen Personen entschuldigt, heißt es in einer Stellungnahme, die uns Vorsitzende Heidi Vetterdietz im Namen des gesamten Vorstandsteams übermittelt hat. Weiterhin sei damals der Spielertrainer des TSV Windheim mit sofortiger Wirkung freigestellt worden.

Die neuen Veröffentlichungen in der "Bild" vom 5. und 6. Dezember, in denen von einer "Prügeltruppe" und "Schlägermannschaft" geschrieben werde, veranlassten den TSV dazu, einige Punkte klarzustellen:

"Das Fehlverhalten einer einzelnen Person berechtigt in keinem Fall, den Rest der Mannschaft beziehungsweise die weiteren Mitglieder des TSV Windheim zu beleidigen und von einer Prügeltruppe und Schlägermannschaft zu sprechen. Dem wird sich der Vorstand entschieden entgegenstellen. Wir behalten uns vor, weitere rechtliche Schritte zu unternehmen, sollte es hier zu weiteren Verallgemeinerungen und Beleidigungen kommen.

Den Entscheidungen eines Sportgerichtes unterliegt auch unser Verein und diese können bekanntlich nicht beeinflusst werden. Zu erwähnen bleibt, dass, nachdem die handgreifliche Aktion auf dem Sportplatz mit einer roten Karte geahndet war, es seitens der Zuschauer und der Spieler keinerlei Anfeindungen mehr gab. Die Mannschaft des FC Nordhalben zog sich auf dem Spielfeld zur Beratung zurück und entschied, das Spiel nicht zu beenden. Im Gegenteil: Eine Gruppe von Spielern und Zuschauern aus Nordhalben hielt sich sogar noch längere Zeit nach dem Spiel zur Einkehr im Sportheim und auf dem Sportgelände auf.

Die begangene Tätlichkeit durch unseren Torwart ist nicht zu entschuldigen, dennoch muss Wahrheit Wahrheit bleiben, denn der Spielabbruch wurde nicht nur aufgrund der Tätlichkeit herbeigeführt, sondern auch durch die Handlungen danach, als mehrheitlich die Spieler des FC Nordhalben ebenfalls erhebliche Gewalt gegen den Heimtorwart angewendet haben. Weitere Angaben werden hier mit Verweis auf die noch laufenden Verfahren nicht gemacht. Wir wünschen den Verantwortlichen des FC Nordhalben den Mut und die Ehrlichkeit, nicht nur neue Veröffentlichungen in der Presse zu diesem Thema zu verfassen, sondern auch intern dieses Thema aufzuarbeiten und Konsequenzen zu ziehen. Jegliche Art von Gewalt gehört nicht auf einen Sportplatz, auch diese nicht, die nach erster Gewaltanwendung erwidert wird.

Wir finden es äußerst unangemessen, dass ein gesamter Verein wie der TSV Windheim aufgrund des Fehlverhaltens eines Einzelnen in der Öffentlichkeit, verbal und medial durch den Dreck gezogen wird." red