TSV Weitramsdorf unterliegt dem Meisterschaft-Topfavoriten ganz deutlich

In seinem ersten Heimspiel der Bezirksoberliga-Saison traf der TSV Weitramsdorf auf den Titelaspiranten TV Helmbrechts. Dass mit dem Gast ein schwerer Gegner auf den TSV Weitramsdorf wartete, war allen Spielerinnen von Beginn an klar.

Die hohe 19:30-Heimniederlage sollte aber kein Gradmesser sein, es musste auch nicht gewonnen werden. Die Mannschaft hat das Spiel bereits abgehakt und blickt jetzt schon wieder nach vorne.

Bezirksoberliga Frauen

TSV Weitramsdorf - TV Helmbrechts 19:30 (13:15)

Nur die erste Halbzeit konnte die Heimmannschaft mithalten. Zwar lag der TV immer in Front (1:0, 2:3), doch der TSV machte es den Helmbrechtserinnen nicht so leicht, wie diese es sich gedacht hatten. Vielleicht lag auch darin die ruppige erste Halbzeit begründet, die mit vielen Nickligkeiten gespickt war. Diese gipfelten in zwei Roten Karten: Celina Sawatzki musste nach einer Aktion den Platz verlassen. Das wurde von Helmbrechts dankend angenommen. Aufseiten der Gäste hatte sich Svenja Schmidt nicht unter Kontrolle und musste nach einem Foul an Luisa Bauer ebenfalls auf der Tribüne Platz nehmen (22.).

Trainerin Karina Birkner schaffte es, dass sich ihre Schützlinge nach den turbulenten Minuten wieder auf sich besannen und zu ihrem Spiel zurückfanden. Nachdem Helmbrechts zwischenzeitlich durch einige Konter auf 13:8 davongezogen war, konnte der TSV bis zum Pausenpfiff auf 13:15 verkürzen.

Den besseren Start nach Wiederanpfiff erwischte allerdings der Gast. Mit zwei Toren in Folge vergrößerte er den Abstand auf vier Tore (13:17). Weitramsdorf steckte nicht auf, doch schwanden die Kräfte und Helmbrechts konnte mit leichten Toren den Vorsprung ausbauen (16:26/52.). Weitramsdorf gab nie auf, musste sich am Ende aber recht deutlich mit 19:30 geschlagen geben. sus