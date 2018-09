TSV Tröster ist schon weit

Die Regionalliga-Basketballer des TSV Tröster Breitengüßbach haben beim Test gegen Pro-B-Ligist TG s.Oliver Würzburg überzeugt und mit 81:59 gewonnen.

Beim TSV Tröster gab es in den ersten zehn Minuten noch Abstimmungsprobleme in der Verteidigung, was Würzburg ausnutzte und sich eine 23:25-Führung erspielte. Im zweiten Abschnitt stand die Defense kompakter und ließ nur 14 Punkte zu. Besonders Nieslon und Lorber zeigten eine bärenstarke Vorstellung in der Verteidigung. Auf der anderen Seite verteilte Guard Alex Engel binnen zwei Minuten gleich vier Assists, wodurch Land am Brett sowie Reichmann von der Dreierlinie einnetzten. Das Zusammenspiel der Tröster-Truppe vollendete Jörg Dippold zum 43:39-Halbzeitstand.

Das dritte Viertel war geprägt von der Intensität der Verteidigung auf beiden Seiten. Die Mannschaften ließen jeweils nur 13 Punkte machen. Gegen Viertelende spielten Jörg und Timo Dippold zusammen, jeder legte dem anderen die Punkte auf. Nach 30 Minuten stand es 56:52 für Breitengüßbach. Im Schlussabschnitt brannte der TSV Tröster ein Offensivfeuerwerk ab. Grundlage war die Pressverteidigung, die Würzburg oft vor Probleme stellte und zu Ballverlusten zwang. Diese nutzen Lorber, Reichmann, Jörg Dippold und Land mit einfachen Fastbreak-Punkten. Kurze Zeit später ließen Engel (1), Reichmann (1) und Timo Dippold (3) fünf Dreier folgen. Hubatschek verteilte noch zwei Assists auf Nieslon und Lorber, sodass am Ende ein 81:59-Erfolg auf der Anzeigetafel stand. fd