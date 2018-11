TSV Teuschnitz stürzt Spitzenreiter

Jäh gestoppt haben die Herren des TSV Teuschnitz in der Bezirksoberliga den Höhenflug des TSV Zell. Das Team aus dem Fichtelgebirge war mit zuletzt drei Siegen in Serie an die Tabellenspitze gestürmt. Doch nun gab es ein böses Erwachen im oberen Frankenwald, denn mit 2:9 wurde es in die Schranken gewiesen.

Teuschnitz ist mit dem TSV Zell nach Punkten gleichgezogen (10:4) und belegt hinter dem neuen Throninhaber TTC Alexanderhütte (11:3) den zweiten Platz. Alexanderhütte kam kampflos zu zwei Zählern, da das Schlusslicht TTC Au in Tettau nicht antrat. Da der TSV Windheim II daheim gegen den TTC Rugendorf II das Nachsehen hatte, ist das positive Konto dahin (7:7).

TSV Teuschnitz - TSV Zell 9:2

Während die Gäste in Bestbesetzung antraten, mussten die Hausherren auf Mannschaftsführer Peter Daum verzichten. Doch der in die Bresche gesprungene Andre Jungkunz löste seine Aufgaben souverän. Zunächst gewann er mit seinem Bruder Bernd das Doppel und später besorgte er mit seinem Einzelerfolg die 8:1-Führung.

Da die Hausherren mit dem Gewinn der drei Doppel und des ersten Einzels von Friedel Tomaschko mit 4:0 in Front lagen, durfte spätestens ab diesem Zeitpunkt den Gästen klar geworden sein, dass sie es mit einem harten Widersacher zu tun hatten. Wolfgang Fröba musste zwar mit einem 9:11 im vierten Satz Federn lassen, doch Bernd Jungkunz hielt den TSV-Neuzugang Manfred Fischbach nieder. Dies war übrigens die erste Niederlage für den Ex-Altenkunstadter.

Nervenstärke zeigte der junge Johannes Scherbel, der nach 0:2-Satzrückstand das Blatt wendete und die 6:1-Führung besorgte. Da sich auch Thomas Schneider und der bereits erwähnte Andre Jungkunz keine Blöße gaben, lag Teuschnitz schon mit 8:1 vorne. Der starke Spitzenmann der Gäste, Alexander Heinold, gewann zwar auch sein zweites Einzel, doch zu mehr reichte es für den bisherigen Spitzenreiter nicht. Wolfgang Fröba blieb im ersten Durchgang gegen Thomas Rotsching noch auf der Strecke, doch dann hielt er ihn mit einem 11:9, 11:6 und 11:9 nieder.

Ergebnisse: Fröba/Scherbel - Rotsching/Völtl 3:1, Tomaschko/Schneider - A. Heinold/Wenig 3:1, Jungkunz/Jungkunz - K. Heinold/Fischbach 3:0, Tomaschko - Rotsching 3:1, Fröba - A. Heinold 1:3, B. Jungkunz - Fischbach 3:1, Scherbel - K. Heinold 3:2, Schneider - Wenig 3:1, A. Jungkunz - Völtl 3:1, Tomaschko - A. Heinold 1:3, Fröba Rosching 3:1.

TSV Windheim II - TTC Rugendorf II 5:9

Pech hatten die Hausherren, weil sich bei Michael Neubauer eine alte Verletzung "zurückmeldete" und er so im ersten Einzel nach Satzführung noch deutlich auf die Verliererstraße geriet. Die zweite Paarung musste er mehr oder weniger kampflos abgeben. Dabei begann die Partie noch nicht einmal schlecht, denn nach den Doppeln stand es 2:1. Allerdings punktete in den ersten fünf Einzeln nur Volker Wich, so dass sich der TSV mit 3:5 im Rückstand befand. Andreas Neubauer und Andreas Trebes schafften den 5:5-Gleichstand, so dass wieder alles offen schien. Doch nun kam der Knackpunkt. Zunächst musste sich Udo Greser bereits nach drei Durchgängen beugen, dann wurde Wich der Entscheidungssatz zum Verhängnis und musste Jörg Fehn nach Gewinn des ersten Satzes noch mit 10:12, 8:11 und 10:12 Federn lassen. Damit stand es 8:5 für die Gäste, die sich noch den einen Zähler des verletzten Neubauer gutschrieben.

Ergebnisse: Trebes/Wich - Kirsch/Hübner 2:3, Greser/M. Neubauer - Hofmann/Zrenner 3:2, Fehn/A. Neubauer - Türk/Herold 3:1, Trebes - Hofmann 0:3, Greser - Kirsch 1:3, Wich - Türk 3:1, Fehn - Zrenner 1:3, M. Neubauer - Herold 1:3, A. Neubauer - Hübner 3:1, Trebes - Kirsch 3:2, Greser - Hofmann 0:3, Wich - Zrenner 2:3, Fehn - Türk 1:3, M. Neubauer - Hübner 0:3.