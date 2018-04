TSV-Talente ungeschlagen

Ohne Punktverlust und mit dem überragenden Korbverhältnis von 755:475 (+ 280) in nur acht Saisonspielen (94 Punkte pro Spiel) wurden die U16-Basketball-Talente des TSV Breitengüßbach ungefährdet Meister in der Bezirksoberliga Oberfranken und haben sich damit souverän für die Mitte April stattfindende Endrunde der sechs bayerischen Bezirksmeister um den DBB-Jugendpokal qualifiziert. Die auf allen Positionen ausgeglichen besetzte TSV-Truppe spielt einen offensiv ausgerichteten Team-Basketball. Die meisten Spieler sind schon seit der U10 zusammen, und es gibt weiterhin keinen einzigen aktuellen Leistungskaderspieler im Team. "Wir sind klar breitensportorientiert", stufen Cheftrainer Hans-Jürgen Uch und sein Assistent Benedikt Meixner deshalb ihr Team ein.

Da grundsätzlich immer alle Akteure zum Einsatz kommen, verteilt sich die Punktausbeute auf viele Schultern. Dennoch stellt man mit Kapitän Stefan Peinert (22 Punkte/Spiel) den Top-Korbschützen der Liga. Daneben haben es auch Niclas Neubauer (16 Punkte/Spiel) und Lukas Rehe (15 Punkte/Spiel) in die Top 10 der Korbjägerliste geschafft. fd

TSV Breitengüßbach: Bergmann, Beyer, Both, Dittrich, Erhard, Heid, Meusel, Meyerer, Miske, Neubauer, Peinert, Pflaum, Rehe, Rupprecht, Ther, Ueberall