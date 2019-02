TSV Stockheim überrascht im Viertelfinale - Teuschnitzer Mädchen Pokalsieger

Im Viertelfinale des Pokalwettbewerbs im Tischtennisbezirk Oberfranken Ost setzten sich drei der vier Bezirksliga-Mannschaften der Herren aus dem Kreis Kronach durch.

TSV Stockheim - TSV Windheim II 4:3

Für eine Überraschung sorgten die "Bergleute" gegen den um eine Klasse höher angesiedelten Bezirksoberligisten.

Während Wolfgang Buckreus zu einem Drei-Satz-Sieg kam, behauptete sich Jürgen Heinlein im fünften Durchgang. Nach dieser 2:0-Führung verkürzte Udo Greser mit einem ungefährdeten Erfolg. Da auch das Doppel an Windheim ging, stand es 2:2. Mit einem hart erkämpften Sieg (11:9 im fünften Satz) brachte Buckreus den TSV Stockheim wieder noch vorne, ehe Andreas Trebes den erneuten Ausgleich herstellte. In der entscheidenden Partie zwang Heinlein im fünften Satz Greser in die Knie. Ergebnisse: Buckreus - Trebes 3:0, Heinlein - Wich 3:2, Martin - Greser 0:3, Buckreus/Martin - Wich/Trebes 0:3, Buckreus - Wich 3:2, Martin - Trebes 1:3, Heinlein - Greser 3:2.

TTC Creußen II - TTC Alexanderhütte 0:4

Die Grenzen zeigte der Tabellenführer der Bezirksoberliga den liganiedrigeren Hausherren auf. Lediglich einen unbedeutenden Satzgewinn gönnte Alexanderhütte dem Vertreter des Kreises Bayreuth. Ergebnisse: Senfft - Schmidt 0:3, Liewald - Mi. Peterhänsel 0:3, Hartmann - Knabner 1:3, Senfft/Hartmann - Schmidt/Peterhänsel 0:3.

SV Rothenkirchen - SV Berg 4:1

Mit dem Gewinn der ersten drei Einzel legte der gastgebende Bezirksliga-Spitzenreiter den Grundstein zum Sieg gegen den abstiegsgefährdeten Bezirksoberligisten. Zwar gewann Creußen das Doppel, doch postwendend machte Philipp Girke den Heimerfolg perfekt. Ergebnisse: Girke - Knörnschild 3:1, Scherbel - Greim 3:0, Reinhardt - Behr 3:0, Girke/Scherbel - Greim/Knörnschild 1:3, Girke - Greim 3:1.

Am Sonntag, 24. Februar, spielen in Windheim die vier Sieger TTC Alexanderhütte, SV Rothenkirchen, TSV Stockheim und TSV Zell den Pokalsieger aus (wir berichteten).

Ebenfalls am Sonntag ist bei diesen sogenannten Final-Four-Pokalspielen der männliche Nachwuchs der SG Neuses mit von der Partie. Dieser trifft beim Wettbewerb der Bezirksliga-Jungen in Rugendorf um 9.30 Uhr auf den TTC Mainleus II, um 11 Uhr auf den CVJM Naila und um 12.30 Uhr auf den TTC Hof.

Teuschnitz holt den Pokal

Bei den Bezirksliga-Mädchen stand nur eine Begegnung auf dem Programm. Dieses Pokalendspiel hat der TSV Teuschnitz gegen den ATSV Oberkotzau II knapp mit 4:3 gewonnen.

Die TSV-Mädchen gingen in diesem Finale zwar durch Leonie Raab in Führung, aber die folgenden zwei Einzel und das Doppel gingen an Oberkotzau (1:3). Doch Raab mit ihrem zweiten Einzelerfolg und nun auch Michelle Suffa sorgten für den 3:3-Gleichstand. In der letzten Tagesbegegnung behielt Judith Scherbel jedoch die Nerven, gewann nach drei Sätzen und sorgte so für die Entscheidung über den westoberfränkischen Pokalgewinn. hf Ergebnisse: Raab - Walter 3:0, Scherbel - Tauwaldt 0:3, Suffa - Janz 0:3, Raab/Scherbel - Tauwald/Janz 1:3, Raab - Tauwaldt 3:0, Suffa - Walter 3:0, Scherbel - Janz 3:0.