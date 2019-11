TSV Stockheim nach 5:1-Führung nur 8:8

Die Herren des TSV Stockheim schlossen in der Bezirksliga Oberfranken Ost bereits zum dritten Mal eine Begegnung mit einem 8:8-Unentschieden ab. In ihrem fünften Saisonspiel trennten sich die Bergleute (5:5 Punkte) diesmal trotz einer deutlichen Führung mit einem Remis vom SV Berg. Bereits zum fünften Mal ging der Aufsteiger ATSV Reichenbach leer aus, diesmal aber knapp mit 7:9. Am Donnerstag, 7. November, muss Reichenbach (0:10) zu einem Kreisduell zum diesmal spielfrei gewesenen SV Hummendorf (5:5).

ATSV Reichenbach - TV Konradsreuth II 7:9

Die Hausherren hatten einen schlechten Start. Sie gewannen nur eines der drei Doppel und auch die beiden Einzel im vorderen Paarkreuz gingen an die Gäste. Doch nach diesem 1:4-Rückstand ging ein Ruck durch die ATSV-Reihen. Mit vier Siegen in den folgenden fünf Paarungen schaffte Reichenbach den 5:5-Zwischenstand.

In den letzten fünf Einzeln hatten die Gäste mit drei Erfolgen ein leichtes Übergewicht (7:8). Da Konradsreuth auch noch das Schlussdoppel gewann, blieb dem ATSV das noch greifbar gewesene Unentschieden verwehrt. Da nützte es dem Aufsteiger auch nichts, dass Peter Schirmer und Adelbert Greser ihre beiden Einzel erfolgreich abschlossen.

Ergebnisse: D. Greser/Barnickel - Unglaub/Stadelmann 3:0, Müller/A. Greser - Wrobel/Koschemann 1:3, Schirmer/Neubauer - Haag/Steinmeyer 2:3, A. Greser - Wrobel 1:3, Müller - Unglaub 0:3, Schirmer - Haag 3:1, Barnickel - Koschemann 1:3, Neubauer - Steinmeyer 3:0, A. Greser - Stadelmann 3:1, D. Greser - Unglaub 3:1, Müller - Wrobel 0:3, Schirmer - Koschemann 3:2, Barnickel - Haag 2:3, Neubauer - Stadelmann 1:3, A. Greser - Steinmeyer 3:1, D. Greser/Barnickel - Wrobel/Koschemann 0:3.

TSV Stockheim - SV Berg 8:8 Einem Spiegelbild gleich wie gegen den TTC Hof kam die Partie der Stockheimer gegen den SV Berg. Nachdem sie zwei Wochen zuvor nach einer 5:1-Führung gegen die Saalestädter nur zu einem Unentschieden gekommen waren, mussten sie sich auch diesmal nach einem abermaligen 5:1-Vorsprung mit einem 8:8 zufriedengeben.

Nach diesem Vier-Punkte-Abstand folgten gleich fünf Pleiten am Stück, so dass die Gäste vorne lagen (5:6). Das Blatt schien sich aber trotzdem wieder zu wenden, denn mit drei Siegen in den abschließenden vier Einzeln führten die "Bergleute" wieder (8:7). Doch das Schlussdoppel ging deutlich an das Berger Duo. hf Ergebnisse: Heinlein/Wich - Fischer/Ebert 3:2, Buckreus/Martin - Greimer/Knörnschild 2:3, Schülner/Hilbert - Behr/Frinzel 3:2, Buckreus - Knörnschild 3:0, Schülner - Greim 3:0, Heinlein - Behr 3:0, Wich - Fischer 2:3, Martin - Ebert 1:3, Hilbert - Frinzel 0:3, Buckreus - Greim 0:3, Schülner - Knörnschild 1:3, Heinlein - Fischer 3:1, Wich - Behr 3:0, Martin - Frinzel 1:3, Hilbert - Ebert 3:1, Heinlein/Wich - Greim/Knörnschild 0:3.