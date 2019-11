Arnshausen 04.11.2019

TSV sorgt für deftige Kost

Der Turn- und Sportverein Arnshausen veranstaltet am Samstag, 16. November, um 17.30 Uhr ein Kesselfleischessen im Sportheim. Jeder Teilnehmer darf essen soviel er will. Anmeldungen nimmt Dieter Six u...