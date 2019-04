TSV Sonnefeld will schwächelnde Neudrossenfelder ärgern

Acht Spiele hat das weit abgeschlagene Schlusslicht TSV Sonnefeld in der Landesliga Nordost noch zu "überstehen". Am Sonntag um 15 Uhr gastiert der Tabellenzweite TSV Neudrossenfeld (56 Punkte) auf der Max-Schultz-Sportanlage. Der Klassenerhalt ist für die Sonnefelder zwar schon länger kein Thema mehr, aber natürlich will sich die Mannschaft von Trainer Heiko Schröder vor allem in den restlichen Heimspielen mit Anstand von der Landesliga-Bühne verabschieden.

"Es gilt gegen Neudrossenfeld auf Wiedergutmachung zu sinnen und sich anständig aus der Affäre zu ziehen", sagt der TSV-Trainer. Wiedergutmachung einerseits für die überschaubare Leistung am vergangenen Wochenende bei Quelle Fürth (1:7-Niederlage), aber auch für die 1:9-Hinspielpleite in Neudrossenfeld im September. Damals kassierten die Sonnefelder bereits nach sechs Minuten zwei Treffer, die guten Vorsätze waren damit schnell über Bord geworfen. Vor heimischem Publikum soll die Null hinten deutlich länger stehen.

Angesichts der Neudrossenfelder Formkurve ist das kein hoffnungsloses Unterfangen. Das Team aus dem Kreis Kulmbach sah vor dem Jahreswechsel mit zwischenzeitlich elf Siegen in Folge bereits wie der sichere Aufsteiger auf, doch konnte diese Form nicht in das neue Kalenderjahr konserviert werden. Nur fünf Punkte aus den letzten fünf Partien lautet die magere Ausbeute für den Tabellenzweiten. Darunter waren zwei peinliche Heimpleiten gegen den SC Schwabach (0:4) und den SC Großschwarzenlohe (1:2). Der einzige Dreier (1:0) gelang ausgerechnet beim Spitzenreiter FC Eintracht Bamberg, der den Neudrossenfeldern drei Punkte voraus ist. Doch mittlerweile muss das Team von Trainer Werner Thomas auch in den Rückspiegel schauen, denn mit dem SC Feucht (55 Punkte, ein Spiel weniger) gibt es ein Team, das seine Ambitionen auf den Aufstiegsrelegationsplatz zuletzt untermauerte. ct