TSV Sonnefeld schlägt sich gegen Tabellenzweiten tapfer

Die Partie gegen den Tabellenzweiten verlief überraschend ausgeglichen. Das lag aber vor allem auch daran, dass die technisch bessere Mannschaft nach einer relativ schnellen 2:0-Führung das Ergebnis mehr oder weniger nur noch verwaltete.

Sonnefeld glich die spielerische Überlegenheit der Gäste mit vorbildlichen Kampf aus. In der 16. Minute nutzte Bargenda Claudio eine Unachtsamkeit der Sonnefelder Abwehr aus und tippte den Ball zum 0:1 ins Sonnefelder Tor. Ein Sonnefelder Abwehrspieler leistete dabei unfreiwillig die Vorarbeit, da er den Ball in Richtung Sonnefelder Tor lenkte und Bargenda nur noch die Fußspitze ranhalten musste.

Der TSV wirkte jetzt leicht nervös und nur drei Minuten nach dem 0:1 stimmte die Zuordnung beim Tabellenletzten nicht. Einen Flankenball nahm Gästespieler Florian Hoffmann direkt und der Ball landete scharf im TSV-Netz zum 0:2.

In der 27. Minute wurde das vermeintliche Anschlusstor nach einem schönen Freistoß der Sonnefelder zurückgepfiffen, weil der Linienrichter eine Abseitsstellung signalisierte. Aus Sonnefelder Sicht eine Fehlentscheidung. In der 32. Minute hatte Hering die Chance zum 1:2, allerdings war er im Abschluss zu harmlos. In der 37. Minut brachte Sonnefeld nach einem Eckball den Ball nicht aus der Gefahrenzone und Ludwig Scheler rettete auf der Linie.

Die erste Möglichkeit nach der Pause hatte der TSV Sonnefeld. Einen Freistoß nahm Müller direkt, doch der Ball ging über das Tor (63.). Die Partie verflachte nun zusehens und nennenswerte Möglichkeiten wurden rar.

In der Schlussphase war Sonnefeld noch einmal am Drücker. Doch der gute Neudrossenfelder Keeper parierte zweimal hintereinander stark. Sonnefeld verkaufte sich gut, doch Neudrossenfeld nahm die Punkte verdient mit nach Hause. dr