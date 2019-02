TSV sieht sich auf Erfolgskurs

Christiane Reuther Stefan Schmidt ist der neue Vorsitzende beim TSV. Der Gewählte ist dennoch kein Unbekannter beim Knetzgauer Turn- und Sportverein. Bevor Schmidt die letzten zwei Jahre pausierte, hatte er acht Jahre lang die Geschicke des Vereins geleitet.

Während der Jahresversammlung am Sonntagnachmittag sprachen die Mitglieder nicht nur Schmidt, sondern auch dem bisherigen Stellvertreter Markus Dumrauf erneut das Vertrauen aus. Komplett macht die Vorstandschaft Matthias Zdzieblo, der zum Dritten Vorsitzenden gewählt wurde. Die Kasse verwaltet wie bisher Daniela Funk. Der stellvertretende Kassier ist Hermann Mischenko. Das Amt der Schriftführerin übernimmt neu Corinna Hamburger.

Der neu gewählte Vorsitzende ging während der Versammlung im TSV-Sportheim auf wesentliche Veränderungen und Neuerungen im sportlichen Bereich des TSV Knetzgau ein. Der bisherige Trainer Matthias Strätz werde den Verein verlassen, erklärte der Vorsitzende. Strätz suche nach sechs Jahren Trainertätigkeit beim TSV Knetzgau ab der nächsten Saison eine neue Herausforderung. Als neuer Trainer konnte Joe Kaiser für den TSV Knetzgau verpflichtet werden. Auch der Posten des Spielleiters für die Erste Mannschaft wird mit Daniel Huth neu besetzt, wie die Mitglieder in der Versammlung erfuhren. Vorsitzender Stefan Schmidt startet zuversichtlich in sein neues Amt. Nachdem der 340 Mitglieder starke Verein einen Aufruf gestartet hatte, konnten bei einer außerordentlichen Versammlung erfreulicherweise Mitglieder für die Vereinsmitarbeit gewonnen werden. Zudem wurde eine neue Struktur für den Verein entworfen. "Der TSV Knetzgau ist in allen Abteilungen neu aufgestellt", freut sich Schmidt.

Im Sommer feiert der TSV Knetzgau sein 90-jähriges Vereinsbestehen. Bis dahin stehe laut Schmidt der Verein rundum erneuert wieder da.

Auch die Finanzen des Vereins sind geordnet, wie Daniela Funk berichtete. Der Verein stehe finanziell auf gesunden Beinen und sei seit diesem Jahr schuldenfrei, sagte sie.

In spielerischer Hinsicht kann sich der Erfolg der Ersten Mannschaft sehen lassen: Der TSV Knetzgau ist Herbstmeister in der Kreisliga. Ziel ist es, in der Rückrunde den Aufstieg in die Bezirksliga zu schaffen. Für die "Zweite" ist das Saisonziel: Klassenerhalt in der Kreisklasse.