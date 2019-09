TSV richtet Silvestergala aus

Der TSV Ebenhausen startet in das Jahr seines 100-jährigen Vereinsjubiläums mit einer großen Silvestergala in der Turnhalle in stilvollem Ambiente inklusive Begrüßungssekt, reichhaltigem Buffet, Liveband, Unterhaltung und großem Jubiläumsfeuerwerk. Hierfür können ab sofort Reservierungen vorgenommen werden (Gruppenanmeldungen erwünscht), entweder per Email an 100jahre@tsv-ebenhausen.net oder persönlich beim Vorsitzenden Sebastian Dees, Oerlenbacher Straße 47a, Ebenhausen. Anmeldeschluss ist Samstag, 30. November. sek