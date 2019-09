Der TSV Arnshausen richtet am Sonntag 29. September, wieder die Herbstgauwanderung des Turngaus Rhön-Saale rund um Arnshausen aus. Zwei Strecken stehen den Wanderen zur Auswahl und zwar mit einer Länge von etwa acht Kilometern oder elf Kilometern. Anhand dieser Strecke beantworten die Teilnehmer dann einen Fragenkatalog. Startzeit der Wanderung ist von 8 bis 10 Uhr am Sportheim in Arnshausen. Die Siegerehrung findet nach dem Mittagessen, das ab 11 Uhr im Sportheim angeboten wird, statt. sek