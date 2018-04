TSV-Reserve liegt nach 18 Minuten schon 0:3 zurück

Der TSV Neudrossenfeld II hat in der Bezirksliga Ost einen Überraschungserfolg deutlich verpasst: Beim TSV Thiersheim geriet die enttäuschende Landesliga-Reserve schon in der ersten Halbzeit entscheidend in Rückstand und verlor mit 1:4 (0:4). Die Neudrossenfelder bleiben so auf einem direkten Abstiegsplatz.



Bezirksliga Oberfranken Ost

TSV Thiersheim -

TSV Neudrossenfeld II 4:1

Obwohl die Thiersheimer ersatzgeschwächt in die Partie gegangen waren, begannen sie sehr selbstbewusst und stürmisch. Die ersten beiden Angriffe führten zu Treffern. Erst hatte Maximilian Hartbauer nach einem Abpraller von Gästetorwart Manuel Schuberth abgestaubt, dann Marc Fuhrmann aus zwölf Metern volley verwandelt.

Der Torhunger der Heimelf war damit aber noch nicht gestillt. Nach einem Eckball hämmerte Sebastian Pollak den Ball erst ans Lattenkreuz, bekam den Ball aber wieder vor die Füße und traf per Lupfer zum 3:0 - da waren erst 18 Minuten gespielt.

Danach kontrollierte Thiersheim das Spiel gegen die sehr harmlosen Gäste, die kaum Offensivaktionen zu verzeichnen hatten. Thiersheim zeigte nun auch nicht mehr die letzte Konsequenz und ließ einige Möglichkeiten liegen. Erst scheiterte Georg Seidel am Außenpfosten, dann Tomas Schwalb und Pavel Hudecek am prächtig reagierenden Neudrossenfelder Keeper.

Die Gäste hatten ihre einzige gute Torgelegenheit der ersten Halbzeit in der 34 . Minute, als Jan Kornetzke freigespielt wurde. Dessen Schuss berührte noch den Außenpfosten des Thiersheimer Tores.

Fünf Minuten vor dem Pausenpfiff des souverän leitenden Schiedsrichters hebelten Pollak und Schwalb die komplette Neudrossenfelder Abwehr aus, Hudecek erhöhte auf 4:0.



Thiersheim verwaltet Vorsprung

Thiersheim gab in den ersten 15 Minuten des zweiten Abschnitts nochmals Gas, war spielerisch klar überlegen, doch ein weiterer Treffer fiel nicht. Dann schaltete die Heimelf einige Gänge zurück. Die Gäste hatten nun mehr Platz und setzten sich zeitweise in der Thiersheimer Hälfte fest. Der Anschlusstreffer in der 70. Minute durch Yassin Philipp, der allein vor Torwart Valentin Schinner aufgetaucht war, war die logische Folge. In der Folge traf Philip mit einem Kracher aus 20 Metern nur den Pfosten des Thiersheimer Tores, zwei Minuten später verzog Daniel Weiner ganz knapp. Der hochverdiente Heimsieg geriet aber zu keinem Zeitpunkt in Gefahr.



TSV Neudrossenfeld II: Schuberth - Förster, Dippold, Böhm (82. Hacker), Ziegler, Kornetzke, Weiner, Stelzer (71. Arndt), Löhrlein, Hernmsdörfer, Philipp.

Schiedsrichter: Fröba (TSV Neukenroth). - Zuschauer: 80. - Tore: 1:0 Hartbauer (7.), 2:0 Fuhrmann (9.), 3:0 Pollak (18.), 4:0 Hudecek (40.), 4:1 Philipp (72.). red