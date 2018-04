TSV Pfarrweisach meistert Pflichtaufgabe und holt Ebersdorf ein

Die Pfarrweisacher ziehen in der Fußball-Kreisliga Coburg 1 nach Punkten mit dem Spitzenreiter Sylvia Ebersdorf gleich und vergrößern ihr Polster gegenüber Einberg. In der Kreisklasse Coburg 1 bleibt die Reserve der Sportfreunde Unterpreppach zu Hause gegen Favorit und Spitzenreiter Türk Gücü Neustadt chancenlos und verliert deutlich.





Kreisliga Coburg

SV Heilgersdorf -

TSV Staffelstein 4:2

Aufgrund der stärkeren zweiten Hälfte geht der Dreier für Heilgersdorf in Ordnung. Zwar gerieten sie durch Fischer in Rückstand (10.), aber in der 23. Minute besorgte Weiß den Ausgleich per Strafstoß. Dietz brachte Staffelstein per Kopfball erneut in Führung (42.).

Nach Wiederbeginn übernahmen die Hausherren mehr und mehr die Partie und erspielten sich eine Fülle bester Möglichkeiten. Nach dem 2:2 durch Goldschmidt (58.) kam die packende Schlussphase: TSV-Torwart Titze sorgte mit einem Eigentor für die SVH-Führung (90.), Weiß setzte in der Nachspielzeit den Treffer zum 4:2 oben drauf.

TSV Pfarrweisach -

TBVfL Neustadt/W. 4:2

Die ersten 20 Minuten gehörten klar Pfarrweisach. Pecht und Och sorgten für die 2:0-Führung, ein abgefälschter Schuss von Canone führte zum Anschlusstreffer (24.). Zwölf Minuten nach der Pause, nach einem individuellen Fehler des TSV, schaffte Bagdadi den Ausgleich. Nun erhöhte der TSV den Druck in der Offensive und presste die Neustadter in ihre Hälfte. Doch dauerte es bis zur 87. Minute, ehe Pecht - einer der stärksten TSV-Akteure an diesem Tag - das 3:2 gelang und der gleiche Spieler in der 90. Minute seinen dritten Treffer in dieser Partie zum verdienten 4:2-Endstand erzielte.





Kreisklasse Coburg 1

Spfr. Unterpreppach II -

Türk Gücü Neustadt 0:5

Die auf dem letzten Tabellenplatz beheimatete Unterpreppacher Reserve musste die erwartet deutliche Niederlage hinnehmen. Über weite Strecken hielten die Sportfreunde gut dagegen und hätten sogar in Führung gehen können. Doch mit zunehmender Spieldauer diktierten die Gäste die Begegnung mehr und mehr und zeigten sich im Angriff einfach durchschlagskräftiger. Güdek (19., 23.) und Karatas (47., 67., 81.) erzielten die Treffer für Türk Gücü Neustadt.



Kreisklasse 3 Itzgrund

SV Bosporus Coburg II -

SG Eyrichshof/Ebern II 1:6

Das Ergebnis sagt alles über den Spielverlauf aus. Die Gäste wurden ihrer Favoritenrolle jederzeit gerecht und hätten leicht noch den einen oder anderen Treffer mehr erzielen können. Sie diktierten die Partie nach Belieben. Für die SGE-Reserve trafen Hassib (3), Krug, Restan und Geng per Strafstoß. di