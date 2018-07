TSV Pfarrweisach ist eine Runde weiter

Toto Pokal Kreis Coburg



SV Hafenpreppach -

TSV Pfarrweisach 2:8



Testspiel



TSVfB Krecktal -

ASV Vach 0:8

di



Der TSV Pfarrweisach bezwang den SV Hafenpreppach in der ersten Runde des Kreispokals deutlich. Der TSVVfB Krecktal unterlag dem Fußball-Bayernligisten ASV Vach klar.Im ersten Durchgang sah es nicht nach der deutlichen Niederlage aus, doch als bei den Gastgebern die Kräfte sichtlich schwanden, fielen die Tore der Pfarrweisacher in regelmäßigen Abständen. Der Kreisligist, der noch keine Trainingseinheit absolviert hat, zeigte sich überraschend spritzig und spielfreudig. Vor allem Torjäger Sebastian Pecht, der vier Mal einnetzte und Florian Pecht, der drei Mal traf. Daniel Schneidawind besorgte den achten Treffer. Für den SVH lochten Hartan und Steinert ein.Krecktal trat gegen ihren früheren Spieler und jetzigem Trainer des ASV Vach, Norbert Hofmann an. Vach wurde seiner Favoritenrolle gerecht und hätte auch leicht zweistellig die Heimreise antreten können. Sie dominierten Krecktal und präsentierten sich kombinationssicher und spritziger.