Stangenroth 03.01.2020

TSV organisiert Tanzevent

Das zweite Tanzevent des TSV findet am Freitag, 7. Februar, um 18.30 Uhr in der Rhönfesthalle in Stangenroth statt. Gezeigt werden Showtanz, Gardetanz, Männerballett und Tanzmariechen. sek