TSV Obersiemau: Jubiläum im 1000-Mann-Zelt

Der TSV Obersiemau feiert im kommenden Jahr 75-jähriges Bestehen. Die Feierlichkeiten finden vom 12. bis 14. Juni 2020 statt. Man will hierfür ein 1000-Mann-Zelt aufbauen. Zum Auftakt wird es einen Festkommers mit Ehrungen geben. Natürlich steht an den Festtagen auch der Fußballsport mit sechs Mannschaften aus dem Umfeld im Mittelpunkt. Dies gab geschäftsführender Vorsitzender Wolfgang Kalb bei der Hauptversammlung bekannt.

Sportvorstand Martin Eller berichtete, dass im vergangenen Jahr fünf Punktspiele gewonnen und drei Spiele verloren worden seien. Damit sei der fünfte Tabellenplatz in der AK3 Coburg/Kronach erreicht worden. Er bedauerte, dass die Konstanz in der Mannschaft fehle. Deshalb habe man es auch in dieser Spielzeit wieder nicht geschafft, ganz vorne mitzuspielen.

"Attraktive Spiele"

Nach der Sommerpause startete man mit dem "alten" Trainer und einem fast unveränderten Spielerkader in die neue Saison. Eller freute sich über die neue Gruppeneinteilung, die viele attraktive Spiele mit Heimatvereinen verspreche. Um den Spielerwechsel von Jonas Brettschneider vom TV Neuses/Bertelsdorf zu realisieren, habe man mit diesem Verein eine Spielgemeinschaft im Jugendbereich gegründet. Deshalb sei Brettschneider auch für den TV Neuses/Bertelsdorf spielberechtigt. Ebenso freute sich der Sportvorstand darüber, dass der ehemalige langjährige Torwart Felix Rosenbauer und David Vargas nach einer Pause wieder die Mannschaft verstärken. Am Ende der Saison habe man den 6. Tabellenplatz belegt. Der langjährige Trainer Marc Köhn werde dem Verein nach der Saison nicht mehr zu Verfügung stehen.

Geschäftsführender Vorstand Wolfgang Kalb berichtete von 133 Mitgliedern im Verein, darunter sind 15 unter 18 Jahre. Das vergangene Jahr sei erfolgreich, aber mit sehr viel Arbeit verbunden gewesen. Ein Höhepunkt in der Vereinsgeschichte sei gewesen, dass die Sportanlage in Obersiemau einen Namen bekam: Sie heißt nun Kurt-Klimm-Sportanlage. Damit habe man die Verdienste des früheren Vorsitzenden gewürdigt.

Starkregen und Schlägerei

Kalb erwähnte auch zwei negative Ereignisse wie den Starkregen am Himmelfahrtstag, der das gesamte Sportgelände überflutet habe. Da ein Sportfreund dies ins Lächerliche zog, wurde ihm ein Hausverbot erteilt. Beim Sommer-Soccer-Turnier sei es zu einer Schlägerei gekommen, so dass die Polizei anrücken musste.

Mit der Gemeinde sei nach 30 Jahren der Pachtvertrag für das Sportgelände verlängert worden. Kalb bedauerte, dass zwei Sponsoren die Bandenwerbung gekündigt haben.

In diesem Jahr finden wieder das Schlachtfest, der Preisschafkopf, das Sommer-Soccer-Turnier, das Adventsglühen und eine Weihnachtsfeier statt.

Der Vorsitzende für die Liegenschaften, Peter Klimm, blickte auf die Arbeiten an der Sportanlage und im Sportheim zurück. Der Starkregen habe die Anlage sehr in Mitleidenschaft gezogen. Große Probleme habe man auf dem Sportplatz mit den Wühlmäusen. mst