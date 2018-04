TSV Neukenroth: Lipfert löst Grünbeck als Trainer ab

Beim TSV Neukenroth steht im Sommer ein Trainerwechsel an. Nach zweieinhalb Jahren wird Christian Grünbeck aus beruflichen und privaten Gründen sein Traineramt beim TSV aufgeben.

Als Nachfolger steht seit geraumer Zeit bereits Thomas Lipfert fest. Mit Lipfert hat der ambitionierte Kreisklassist einen sehr erfahrenen Mann verpflichtet, der den TSV Ludwigsstadt aus der A-Klasse in die Kreisliga führte und anschließend erfolgreich bei den Reitscher Damen wirkte. Mit dem FC Stockheim erreichte er in der Saison 2016/17 Platz drei in der Kreisliga, bevor er sich im August letzten Jahres von den "Bergleuten" trennte. wei



Lieb und Wagner vor Rückkehr

Auch der Spielerkader soll für die neue Saison sinnvoll ergänzt werden: Mit Adrain Lieb (25) und Tobias Wagner (25) kehren aller Voraussicht nach zwei ehemalige Neukenrother vom Kreisliga-Spitzenreiter ASV Kleintettau zum TSV zurück. Mit diesen Spielern gewinnt der Kader noch einmal an Qualität, so dass sich der neue Übungsleiter sicher auf eine schlagkräftige Mannschaft in der Spielzeit 2018/2019 freuen darf. oph