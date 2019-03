TSV muss Gegentorflut stoppen

Die Fußballer des TSV Staffelstein treten am Sonntag (15 Uhr) in der Kreisliga Coburg/Lichtenfels als Außenseiter bei Tabellenführer SV Coburg-Ketschendorf an.

In der Kreisliga Bamberg bekommt es die SpVgg Rattelsdorf im Heimspiel mit Spitzenreiter FSV Buttenheim zu tun. Der SV Zapfendorf empfängt den ASV Sassanfahrt.

Kreisliga Coburg/Lichtenfels

SV Coburg-Ketschendorf -

TSV Staffelstein

Die Bilanz der Staffelsteiner nach der Winterpause mit einem Punkt aus drei Spielen ist nicht optimal. Am vergangenen Wochenende unterlag das Team von Trainer Daniel Ritzel dem Abstiegskandidaten Coburg Locals auf heimischem Platz mit 3:5. "Die Gegentore waren billig", sagt der Staffelsteiner Trainer. Als Knackpunkt nennt er das 2:2, das durch einen strittigen Elfmeter fiel: "Danach haben wir nur noch gegen den Schiedsrichter gemeckert." Gegen die Locals setzte es die Gegentreffer sieben bis elf für die Staffelsteiner im Jahr 2019. Dass am Sonntag das Auswärtsspiel gegen Spitzenreiter SV Coburg-Ketschendorf ansteht, macht die Situation nicht besser. "Wir haben nichts zu verlieren, vielleicht gelingt uns ja die Überraschung", sagt Ritzel. Lukas Wich, der gegen die Locals bereits nach 20 Minuten vom Feld musste, fehlt verletzt. "Er fällt wahrscheinlich die komplette Rückrunde aus", bedauert der TSV-Trainer.

Kreisliga Bamberg

SpVgg Rattelsdorf -

FSV Buttenheim

Die auf Rang 4 liegende SpVgg Rattelsdorf lädt am Sonntag (15 Uhr) zum Spitzenspiel. Tabellenführer FSV Buttenheim gibt seine Visitenkarte an der Ferdinand-Tietz-Straße ab. Die Gäste haben in dieser Saison erst ein Spiel verloren, was es für Rattelsdorf schwer machen wird, ein Erfolgserlebnis zu feiern.

SV Zapfendorf -

ASV Sassanfahrt

Der SV Zapfendorf (5.) em-pfängt am Sonntag (15 Uhr) mit dem ASV Sassanfahrt eine Top-Mannschaft. Als Drittplatzierter macht sich ASV-Spielertrainer Marcel Burkard mit seinem Team noch kleine Hoffnungen auf den direkten Aufstieg. Der 28-Jährige weiß die Situation aber realistisch einzuschätzen: "Für ganz vorne sind wir in der einen oder anderen Phase noch zu grün hinter den Ohren."