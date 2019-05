TSV Meeder vor dem Alles-oder-nichts-Spiel

Das letzte Saisonspiel ist zweifelsohne das wichtigste. Der TSV Meeder muss am Freitagabend auf dem neutralen Sportgelände der DJK Lichtenfels in Oberwallenstadt den Bamberger Kreisliga-Vizemeister FSV Buttenheim schlagen, um ein weiteres Jahr in der Bezirksliga West spielen zur dürfen.

Egal wie, Hauptsache gegen die Defensivkünstler aus Buttenheim gewinnen. Die Leistung in der zweiten Halbzeit gegen den SV Großgarnstadt, als nach einem 0:1-Rückstand noch ein 3:1-Sieg glückte, stimmt Trainer Bastian Bauer optimistisch: "Wir werden alles aus uns herausholen, um auch noch dieses Spiel zu gewinnen."

Daumendrücken vielerorts

Das hoffen nicht nur die Anhänger des TSV Meeder, sondern mehrere andere Klubs aus dem Spielkreis Coburg. Sollte der TSV nämlich die Bezirksliga halten, wird nicht nur ein weiterer Platz in der Kreisliga, sondern auch einer in den Kreisklassen frei. Ein TSV-Erfolg hätte weitere Relegationsspiele zu Folge, deshalb ist allgemeines Daumendrücken für Knoch, Wunsch & Co. angesagt.

Wie groß das Kämpferherz der Mannschaft ist, verdeutlicht die persönliche Situation des Spielertrainers. Der ehemalige Bayernliga-Torhüter des VfL Frohnlach spielt nämlich seit Wochen mit enormen Knieproblemen, stellt sich aber in den Dienst seiner Mannschaft. Wie von ihm selbst gesagt: "Wir werden alles geben..." Bedingungslosen Einsatz, taktische Disziplin und eine konsequente Chancenverwertung fordert Bauer von seinem Team, das sich seiner Meinung nach unnötig in diese Situation gebracht hat und jetzt erfolgsorientiert damit umgehen müsse. oph TSV Meeder: Bauer - Pietsch, Krumm, Maisel, Gleißner, Wunsch, Kraußer, Knoch, Gemeinder, Thiel, Schubert, Wächter, Mujanovic, Dreßel. - Trainer: Bastian Bauer.