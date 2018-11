TSV Meeder vergibt zu viele gute Tormöglichkeiten in Ebing

Der TSV Meeder hat das Fußballjahr 2018 in der Bezirksliga mit einem 1:1 in Ebing abgeschlossen. Das Team von Bastian Bauer spielte nach frühem Rückstand stark nach vorne und hätte weitaus mehr als nur ein Tor erzielen können. SpVgg Ebing - TSV Meeder 1:1 (1:0)

Es war noch keine Minute gespielt, als Bastian Schneider nach Vorlage von Daniel Schmauser aus zehn Metern zur Führung für die Ebinger einschoss. Ab der 18. Minute erspielten sich die starken Gäste drei Torchancen. So scheiterten in der 18. Minute Tim Knoch und in der 22. Minute Moritz Gemeinder am Ebinger Torwart Sascha Haupt. In der 24. Minute verzog Knoch äußerst knapp. Die SpVgg hielt dagegen. In der 37. Minute war Schmauser im Abschluss zu ungenau, so dass ein Meederer Spieler vor der Torlinie klären konnte. Kurz vor dem Wechsel scheiterten beide Mannschaften am Aluminium.

Nach der Pause nutzte Meeder in der 62. Minute einen Abspielfehler in der Ebinger Abwehr. Der starke Tom Thiel vollendete frei stehend zum 1:1. In der 71. Minute scheiterten Büttner per Seitfallzieher und in der 76. Minute Schmauser mit seinem Schuss aus 16 Metern am guten Torwart Leon Schultheiß. In der Schlussphase hatten die TSVler gegen die stark dezimierten Hausherren noch zwei Chancen, als Knoch eine Flanke im Fünfmeterraum knapp verfehlte und in der Schlussminute an Haupt scheiterte. ct