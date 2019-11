TSV-Männer zu Hause

An diesem Wochenende starten die Staffelsteiner Faustballer in die Hallensaison. Den Anfang machen am Samstag die U18-Mädchen mit einem stark verjüngten Team. Gegen den TV Stammbach und den TV Herrnwahlthann I und II wird sich zeigen, wie schnell sich die Mannschaft zusammenfindet.

Am Sonntag (14 Uhr) erwarten die TSV-Männer in der Landesliga Ost in der Adam-Riese-Halle bei freiem Eintritt die SG Meierhof/Weidenberg und den SV Hof. Das Ziel der Staffelsteiner lautet Wiederaufstieg. Dazu sollen zwei Siege gelingen. spo