TSV Ludwigsstadt startet mit bitterer Auftaktniederlage

Die Basketballer des TSV Ludwigsstadt traten mit nur acht einsatzfähigen Spielern beim TSV Hof an und kassierten eine verdiente Auswärtsniederlage zum Saisonauftakt. Karakus, Bergner, Heyder, Herrmann, Zschach und Baumann fehlten aus verschiedenen Gründen.

Bezirksklasse A Herren

TSV Hof - TSV Ludwigsstadt 67:41 (42:18)

Man merkte beiden Mannschaften im ersten Viertel die lange Sommerpause an. Die Gastgeber gaben an den Brettern den Ton an und holten wesentlich mehr Rebounds und kamen so zu oft zu leichten Punkten. Die "Ludschter" hatten im Angriff wenig Wurfglück. Eigentlich gute offene Schüsse aus der Halbdistanz sprangen immer wieder aus dem Korb heraus.

Trotzdem hielt man das Spiel im ersten Spielabschnitt noch relativ offen und man war nur leicht im Hintertreffen (12:18). Im zweiten Viertel machten die TSVler so ziemlich alles falsch, was man im Basketball falsch machen kann.

Unzählige einfache, teils haarsträubende Ballverluste führten immer wieder zu einfachen Korblegern für die Hofer. So kam man bis zur Halbzeitpause bereits gehörig unter die Räder, da man im gesamten zweiten Viertel nur sechs eigene Punkte erzielte (18:42).

In der zweiten Halbzeit war man um Schadensbegrenzung bemüht. Man hielt den "Laden" in der Verteidigung nun etwas besser zusammen, nur im Angriff fehlte immer noch die letzte Fortüne. Lobend muss erwähnt werden, dass die "Ludschter" Moral zeigten und sich nicht abschlachten ließen. So steht am Ende eine verdiente 41:67-Auswärtsniederlage zum Auftakt, die auch in der Höhe absolut in Ordnung geht.

Nun gilt es, sich mit Blick auf den nächsten Spieltag zu steigern, besser auf den Ball aufzupassen und mit zwei oder drei zusätzlichen Spielern die konditionelle Belastung auf mehrere Schultern zu verteilen.

Das erstes Heimspiel steht an

Der TSV Ludwigsstadt bestreitet sein erstes Heimspiel am Samstag um 18 Uhr aufgrund der Shakespeare-Festspiele in der Schulturnhalle. Gegner ist der SV Weidenberg. pp